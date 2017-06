Griekenland en Italië pakken weer doorreizende migranten aan

De Griekse politie heeft ongeveer 20 migranten opgepakt die met valse paspoorten door wilden reizen naar andere landen in de Europese Unie. De asielzoekers wilden op Kreta het vliegtuig pakken naar onder meer Nederland, Duitsland, België en Italië, aldus de Griekse autoriteiten.

De migranten komen uit landen als Syrië, Egypte en Afghanistan. Sinds begin mei heeft Griekenland naar eigen zeggen tientallen migranten met valse identiteitsdocumenten opgepakt.

Creatieve manieren

Sinds de Turkijedeal die in 2015 werd gesloten, is de migrantenstroom van Griekenland naar Europa grotendeels opgedroogd. Toch proberen migranten via allerlei creatieve manieren alsnog de EU te bereiken.

Begin dit jaar bleek ook dat mensensmokkelaars een hiaat in de deal hebben ontdekt, waar slimme migranten handig gebruik van maken. Wanneer ze via het Griekse vasteland de EU binnenkomen, worden ze namelijk niet tegengehouden door autoriteiten en kunnen ze gewoon doorreizen. Griekse dorpjes vlakbij de grens met Turkije maakten dan ook melding van een plotselinge groei van het aantal migranten.

Valse paspoorten

Die ‘nieuwe route’ is veel makkelijker dan de gevaarlijke boottocht naar een van de Griekse eilanden en bovendien zijn de vooruitzichten voor de asielzoekers een stuk beter. Als ze worden gearresteerd, kunnen ze de asielprocedure in: ze mogen niet zomaar worden gedeporteerd. De meesten willen naar West-Europese landen, via het Europese herverdelingsschema of op eigen houtje, bijvoorbeeld met valse paspoorten. Aantallen zijn niet echt bekend, omdat deze migranten niet of slecht worden geregistreerd.

Ook in het Italiaanse Ventimiglia waren er dit weekend problemen met migranten. Daar moest de politie traangast inzetten tegen ongeveer 400 migranten die vanuit de noordelijke stad via de rivier Roja naar de Franse grens liepen, melden Italiaanse media. Ze wilden naar Menton, vlakbij de grens. De migranten waren het zat om in een vluchtelingenkamp in Italië te zitten, zo verklaarden ze. Ze werden door de Italiaanse politie tegengehouden.