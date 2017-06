Inferno in Portugese bossen: 57 doden

Portugal wordt geteisterd door bosbranden. Bij een brand in de buurt van de Portugese stad Coimbra zijn nu 57 doden gevallen. Dit maakten de Portugese autoriteiten vanochtend bekend.

De brand ontstak zaterdag kort na de middag in een dunbevolkte streek in Portugal. Een aantal dorpen zijn volledig omsingeld door de vlammenzee. Er vielen zestien slachtoffers op de provinciale weg. Auto’s werden volledig omsingeld door de bosbrand. Ook stierven drie mensen door rookvergiftiging, ten minste twee mensen worden nog vermist. Op dit moment zijn er zestig gewonden geteld, onder wie een zestal brandweermannen.

Om de brand te bedwingen heeft de Portugese overheid 750 brandweermannen laten uitrukken, ook wordt gebruik gemaakt van blusvliegtuigen. Buurland Spanje heeft een aantal blusvliegtuigen geleverd.

‘Brandstichting’

Volgens de burgemeester van het getroffen dorp Pedrógão Grande zou de brand opzettelijk zijn aangestoken. In het gebied waar de brand ontsteekt is het al een aantal dagen veertig graden, door de wind is de brand moeilijk te beheersen.

De Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa heeft zich naar het getroffen gebied gespoed. Hij noemde de brand een tragedie die zijn weerga niet kent.