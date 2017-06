Jihadronselaar trouwt in Belgische cel om uitlevering te voorkomen

Sharia4Belgium-leider en jihadronselaar Fouad Belkacem is in de gevangenis getrouwd met een Belgische vrouw. De Marokkaanse Belg wil zo voorkomen dat de autoriteiten hem zijn Belgische nationaliteit afnemen.

Belkacem trouwde een aantal weken geleden in de gevangenis van Hasselt, zo melden Belgische media. Hij wil uitlevering aan Marokko voorkomen, en trouwde daarom met een Belgische vrouw – overigens ook van Marokkaanse afkomst.

Belkacem probeert al jaren te trouwen

In 2015 werd de jihadronselaar veroordeeld tot 12 jaar cel en een boete van 30.000 euro, nadat het Openbaar Ministerie 15 jaar tegen hem had geëist. De Antwerpse rechtbank stelde Sharia4Belgium als terroristische organisatie te beschouwen. Belkacem werd veroordeeld voor het ronselen van Syriëgangers.

Sinds zijn veroordeling heeft Belkacem frequent geprobeerd te trouwen. Toen hij in de gevangenis in Antwerpen zat, maakten politici van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) telkens een einde aan zijn pogingen. Hoe het mogelijk is dat hij in Hasselt toch kon trouwen, is onbekend.

Proces ligt al maanden stil

De voormalige minister van Justitie Annemie Turtelboom zei in 2012 al Belkacem zijn Belgische nationaliteit te willen ontnemen. Eind 2016 kwam het proces eindelijk op gang, maar na twee weken lag de procedure alweer stil.

De zaak loopt bij het Hof van Beroep in Antwerpen. De rechtbank zegt een aantal vragen te hebben voor het Grondwettelijk Hof.