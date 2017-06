Juncker wil Hongarije en Slowakije straffen om asielzoekers

Europese lidstaten die geen asielzoekers overnemen uit Griekenland en Italië kunnen rekenen op een juridische procedure. Althans, als het aan voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie ligt.

‘Ik ben ervoor,’ zegt Juncker vrijdag. De Europese Commissie neemt daarover volgende week een besluit.

Hongarije en Slowakije

In september 2015 werd besloten tot het zogenoemde herverdelingsschema voor asielzoekers. Daarmee zijn lidstaten verplicht een quotum aan asielzoekers op te nemen, om landen als Griekenland en Italië – waar de meeste asielzoekers binnenkomen – te ontlasten. Hongarije en Slowakije stemden tegen het voorstel. Van Hongarije wordt gevraagd om 1.300 vluchtelingen uit de kampen in Italië en Griekenland over te nemen, voor Slowakije gaat het om 800.

Hoewel Hongarije en Slowakije tegen het plan stemden, geldt het echter ook voor hen, zegt Juncker. Naast die twee landen komt ook Tsjechië in aanmerking voor het strafbankje. Dat land heeft tot nu toe twaalf asielzoekers overgenomen, en wil het daarbij ook laten.

Dublin-akkoord onwerkbaar

Sinds de migratiecrisis van 2015 wordt het Dublin-akkoord, dat stelt dat asielzoekers in het eerste land van aankomst asiel moeten aanvragen, als onwerkbaar beschouwd. Het herverdelingsschema dat destijds als oplossing werd geopperd, werd niet door iedereen even enthousiast ontvangen. Vooral Oost-Europese lidstaten liggen daarbij dwars, maar ook Oostenrijk en Polen voelen er vooralsnog weinig voor om asielzoekers op te nemen.

De Hongaarse premier Viktor Orbán bracht de beslissing van de Europese Commissie in mei voor het Europese Hof van Justitie. Slowakije sloot zich bij Hongarije aan. Beide landen vechten het besluit aan. Volgens Hongarije en Slowakije is de herverdeling een plan uit de hoge hoed van Brusselse eurocraten, die daarvoor geen verantwoordelijkheid hoeven af te leggen bij hun kiezers.