Leger Irak nadert symbolische moskee in offensief op IS

De Iraakse regeringstroepen naderen woensdag in het offensief op terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in Mosul de symbolische al-Nuri-moskee in het centrum van de stad. Het is de plek waar IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi het ‘kalifaat’ van IS uitriep.

Dinsdag werd de Oude Stad van Mosul, waar ook die moskee zich bevindt, al omsingeld, aldus regeringsbronnen tegen persbureau Reuters.

Moskee heroveren voor einde ramadan

Op woensdagmiddag waren Iraakse antiterreureenheden volgens een regeringsverklaring op slechts 300 meter afstand van de moskee. De Iraakse troepen worden bijgestaan door de Amerikanen. Het Iraakse offensief op Mosul begon al in oktober, maar begint de laatste weken pas echte vorderingen te maken.

In 2014, nadat IS in Irak en Syrië oprukte, riep al-Baghdadi in de al-Nuri-moskee het kalifaat uit. De moskee heeft daarom een grote symbolische waarde, voor zowel Irak als IS. Sinds 2014 wappert de zwarte vlag van IS boven de minaret van de moskee.

Eerder verklaarden Iraakse officieren dat ze hoopten de moskee in handen te krijgen voor het einde van de ramadan. Dat is volgende week. De slag om de Oude Stad van Mosul is de dodelijkste tot nu toe. Nog altijd zitten meer dan 100.000 burgers vast in de stad. IS maakt daar handig gebruik van door guerrillatactieken in te zetten en sluipschutters tussen hen te positioneren, die de oprukkende Iraakse troepen moeten zien tegen te houden. Ook zijn er op verschillende plaatsen boobytraps geplaatst. Volgens verklaringen van het Rode Kruis vinden veel burgers in Mosul in een poging te vluchten de dood.

Het aantal IS-leden in de stad is volgens Irak flink afgenomen. Volgens schattingen van het Iraakse leger zouden er nu niet meer dan 300 terroristen over zijn, terwijl dat er aan begin van het offensief bijna 6.000 waren.

Al-Baghdadi is Mosul ontvlucht

Een herovering van Mosul zou de facto het einde van het Iraakse deel van het ‘kalifaat’ betekenen. IS heeft nog wel gebieden ten westen en zuiden van de stad in handen. Al-Baghdadi zelf zou de stad inmiddels zijn ontvlucht, en zich ergens in het grensgebied tussen Syrië en Irak ophouden.

Vorige week verklaarde de Russische regering hem dood, maar die claim is nooit bevestigd. Ook is Al-Baghdadi sinds de opkomst van IS al talloze keren onterecht doodverklaard. De Russen verklaarden naderhand ook de dood van de IS-leider niet te kunnen bevestigen.