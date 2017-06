Macron berispt EU-landen: ‘Het is geen supermarkt’

‘Europa is geen supermarkt, het is een gezamenlijke lotsbestemming’, dat vindt de Franse president Emmanuel Macron. In het eerste interview dat hij geeft sinds zijn verkiezing als Franse president, neemt hij andere lidstaten de maat. ‘We moeten werken aan een Europa met een groter sociaal bewustzijn.’

De intenties van Macron zijn duidelijk; de banden met Angela Merkel, de Duitse bondskanselier worden aangehaald, en het Franse-Duitse tandem moet toonaangevend zijn in de Europese Unie. ‘De sleutel is een Europese Unie die beschermt,’ zegt de 39-jarige Franse president.

‘De landen in Europa die de regels niet respecteren moeten daar de politieke consequenties van ondervinden. Dat is niet alleen een kwestie tussen Oost-Europa en West-Europa.’ Saillant detail is dat de Franse begroting de afgelopen tien jaar niet heeft voldaan aan de Europese regels van de het stabiliteitspact.

Franse renaissance

‘Frankrijk is geen land dat je kunt hervormen, het is een land dat verandert. Een land van revoluties. Mijn verkiezing is het begin van een Franse renaissance, en ik hoop ook een Europese renaissance.’

‘In de hele Europese lage middenklasse begint men te twijfelen’, zegt Macron. Dat moet nu afgelopen zijn: Macron wil hier verandering in brengen door een gemeenschappelijk defensiebeleid in te stellen. Dat geldt ook voor de aanpak van terrorisme.

Brexit en Trump

Wat betreft het Verenigd Koninkrijk, waarvan de brexitonderhandelingen afgelopen maandag begonnen, wil Macron pragmatisme behandelen. ‘Ik wil dat de gesprekken over Brexit nauwkeurig gecoördineerd worden op Europees niveau. We moeten niet verzanden in bilaterale discussies, dat is tegen het belang van de EU op de korte en lange termijn.

Macron zegt dat de Amerikaanse president Donald Trump eerst eens een stabiel buitenlandbeleid moet uitwerken voordat hij over zijn collega kan oordelen. ‘Zijn politiek, die soms onvoorspelbaar is, kan zorgen voor onbehagen.’

Volgens Macron is de strijd tegen terrorisme gelieerd aan de strijd tegen klimaatverandering: ‘Ik hoop dat Trump van gedachte verandert, ik reik hem de hand.’