‘Verdachte mislukte aanslag centraal station Brussel gedood’

De Belgische politie heeft dinsdagavond op het centraal station van Brussel een man met een bomgordel opgepakt. Daarmee lijkt een aanslag te zijn verijdeld.

De politie meldt op Twitter dat de situatie ‘onder controle’ is. De veiligheidsdiensten gaan uit van terroristische bedoelingen.

Militairen moesten blijkbaar het vuur openen op de man, meldt de Belgische zender VTM Nieuws. Volgens verschillende Belgische media is de man gedood, maar dit is nog niet van officiële zijde bevestigd.

Het station is ontruimd en het treinverkeer is stilgelegd. Getuigen zouden een lichte explosie hebben gehoord.

Blijkbaar ontploffingen in station Brussel-Centraal. Politie is massaal aanwezig! #vrtnieuws #Brussels pic.twitter.com/FzTBtiwteq — Nikeli De Ceuninck (@NikeliDC) 20 juni 2017

Het plein vlak voor het station, en de straten daaromheen zijn afgezet. De man is aangehouden door speciale militairen, die het station al na de aanslagen in Brussel in vorig jaar maart bewaken.