Theresa May diep door het stof voor eigen partij

De Britse premier gaat diep door het stof voor haar eigen partijgenoten. In een uitgelekte bijeenkomst met de Conservatieven zei ze: ‘Ik heb ons in deze puinhoop gestort, en ik ga ons er weer uithalen.’ Een coup binnen de partij lijkt hiermee van de baan.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

Een parlementslid van de conservatieven lekte deze bijeenkomst naar de Britse krant The Guardian. Volgens hem was Theresa May ‘berouwvol en oprecht, maar niet op haar knieën.’ Ze bood meerdere malen haar excuses aan voor de verkiezingsnederlaag die de Conservatieven op 8 juni leden. De partij verloor de meerderheid in het Lagerhuis, en de Labourpartij van Jeremy Corbyn wist het verschil in zetels te verkleinen. Ze schreef de verkiezingen juist uit om een groter mandaat te behalen voor de brexitonderhandelingen. Deze gok kwam als een boemerang terug. Nu moet ze volgende week onderhandelen met de Europese Unie, met een geslonken mandaat.

May kwam tijdens de campagne niet goed uit de verf, onder meer omdat ze het rechtstreekse debat met Labour-leider Corbyn schuwde. Daarnaast blunderde haar Conservatieve partij met de lancering van het partijprogramma, waarvan later een herziene versie moest worden gepubliceerd.

May blijft premier

Na de verkiezing werd geanticipeerd op een aftreden van premier Theresa May, maar die wilde hier zelf niets van weten. Ze blijft aan, en wil nu een regering vormen met de Noord-Ierse DUP. De DUP heeft steun uitgesproken voor een Conservatieve minderheidsregering, en zal over cruciale onderwerpen meestemmen met de partij van May. De premier wil weer een regering vormen die ‘het land leidt door de gesprekken over het Britse vertrek uit de EU en het Verenigd Koninkrijk beschermt tegen extremisme’.

Corbyn

De oppositiepartij Labour, die bijna 30 zetels won, wilde zelf in de regering. Labour-leider Jeremy Corbyn hoopte op een linkse minderheidsregering waarbij Labour steun krijgt van progressieve partijen als de SNP en de Liberal Democrats. Deze variant lijkt nu echter van de baan.