May gaat door het stof na kritiek om Grenfell Tower

De Britse premier Theresa May biedt haar excuses aan voor haar optreden na de brand in de Grenfell Tower in Londen vorige week. In het parlement zei ze dat de overheid tekort is geschoten bij de ‘hulp aan mensen die het het hardst nodig hadden.’

‘De ondersteuning ter plaatse voor de gezinnen was in de eerste uren niet genoeg,’ aldus May. Ze verontschuldigde zich voor de ‘mislukking’ en beloofde zich persoonlijk te gaan inzetten om ervoor te zorgen dat de resterende problemen worden opgelost.

Nieuw wooncomplex

Bij de brand in de Grenfell Tower in het noorden van de Londense wijk Kensington vorige week woensdag kwamen zeker 79 mensen om het leven, en velen zijn nog vermist. De mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt bij de brand, kunnen volgens May een voorschot verwachten uit het noodfonds voor slachtoffers. De regering maakte eerder op de dag bekend dat er 68 luxeappartementen beschikbaar worden gesteld om overlevenden in te huisvesten.

Het gaat om een nieuwbouwcomplex met huurwoningen in de sociale sector, maar ook dure luxewoningen bestemd voor de verkoop. De goedkoopste koopwoningen in het complex zouden zo’n 1,5 miljoen pond kosten. Ook dat gebouw staat in Kensington en beschikt over onder meer een privébioscoop, al is onduidelijk of de nieuwe bewoners ook gebruik kunnen maken van alle faciliteiten. De nieuwe huisvesting wordt volgens de autoriteiten eind juli opgeleverd.

Volgens de regering is er extra geld uitgetrokken om de appartementen sneller geschikt te maken voor bewoning. De autoriteiten, en dan vooral May, kregen na de brand een storm aan kritiek te verduren. Er werd jarenlang niks gedaan met klachten van bewoners over de gebrekkige brandveiligheid in het gebouw.

Asiel voor illegale immigranten

Woensdag zei de Londense burgemeester Sadiq Khan bovendien dat illegale migranten die in Grenfell Tower woonden asiel in Groot-Brittannië moeten krijgen. De toren werd veel bewoond door immigranten, onder wie illegalen die via onderhuur in een van de appartementen zaten.

Bij hen leefden ook de angst dat de Britse immigratie- en naturalisatiedienst hen op het spoor zou komen via het onderzoek naar de brand. Het feit dat illegalen zich niet bekend durven te maken bij de autoriteiten bemoeilijkt het proces van identificatie van de slachtoffers. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft woensdagmiddag laten weten dat het niet de intentie is om de brand als reden te gebruiken om immigratiechecks uit te voeren op bewoners.