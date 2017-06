Exitpoll: May wint, maar kan meerderheid vergeten

De zittende Conservatieve premier Theresa May verliest de absolute meerderheid in het Britse parlement. Wel blijft ze de grootste en dus voor Labour-leider Jeremy Corbyn.

Dat blijkt uit een gezamenlijke exitpoll van BBC, ITV en Sky, na de verkiezingen die donderdag in Groot-Brittannië werden gehouden.

Mays Conservatieve partij blijft de grootste met 314 zetels, maar komt twaalf zetels tekort komt voor een absolute meerderheid. Labour staat op 266 zetels. Dat betekent dat de sociaaldemocratische partij van de omstreden Jeremy Corbyn flink heeft gewonnen, omdat de partij nu op 232 zetels staat. De Schotse nationalisten lijken te zakken naar 34 zetels, de Liberal Democrats staan op veertien zetels. Maar het is een exitpoll, dus het kan allemaal nog veranderen.

Exit polls indicate the Conservatives may be the largest party, but without an overall majority #ExitPoll pic.twitter.com/y6VVA1yJQ2 — The Economist (@TheEconomist) June 8, 2017

Duidelijk is dat May niet het resultaat heeft geboekt dat ze graag had gewild met het uitschrijven van de vervroegde stembusgang. Ze zal, als dit dit definitieve uitslag blijkt, op zoek moeten naar een coalitiepartner. De Britten hadden in 1929, 1974 en 2010 ook een zogeheten hung parliament. Zeven jaar geleden leidde dat tot een voor de Britten uniek coalitiekabinet, van Conservatieven en Liberal Democrats.

In het Conservatieve kamp zal dit als een flinke dreun aankomen.

BREAKING: Projected loss of Conservative seats is major blow to British Prime Minister Theresa May. — The Associated Press (@AP) June 8, 2017

May kwam niet goed uit de verf

In de peilingen – voor wat ze waard zijn, want in aanloop naar de Brexit bleken ze het niet bij het rechte eind te hebben – was de opmars van Corbyn de laatste tijd goed zichtbaar. May kwam tijdens de campagne niet goed uit de verf, onder meer omdat ze het rechtstreekse debat met Labour-leider Corbyn schuwde. In de afgelopen twee dagen kwamen er echter nieuwe polls naar buiten, waaruit bleek dat de zittende premier May haar voorsprong vergrootte.

7 weken geleden stond May op meerderheid van 100, zelfs 150 zetels. Waarmee bevestigd:,Week is lange tijd in Br politiek. — Lia van Bekhoven (@LiavanBekhoven) June 8, 2017

Ze hoopte met het uitschrijven van de vervroegde verkiezingen een mandaat te krijgen van de Britse kiezer voor de Brexit-onderhandelingen met de Europese Unie. Vooraf werd de Brexit-kwestie als het belangrijkste verkiezingsthema gezien, maar de islamitische terreur in Manchester en Londen overschaduwde de campagnes.