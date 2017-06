Ooggetuigen over horror: ‘Dit is voor Allah, riepen ze’

Omstanders die de dubbele aanslag in Londen voor hun ogen zagen gebeuren, doen in verschillende media hun verhaal. Ze beschrijven de horror die de drie terroristen in de Britse hoofdstad aanrichtten, in de nacht van zaterdag op zondag.

‘Ik zag hoe drie moslimmannen over straat holden en instaken op een meisje. Ze vielen haar aan en staken daarna in op een man,’ zegt ooggetuige ‘Gerard’ tegenover de BBC over de willekeurige slachtoffers.

‘Deze is voor Allah!’

Deze Gerard probeerde er naar eigen zeggen alles aan te doen om de drie terroristen, die eerder met een busje waren ingereden op voorbijgangers op de London Bridge, te stoppen. ‘Ik gooide flessen naar hen, glazen, stoelen, maar ik kon niets uithalen. Het meisje werd wel vijftien keer gestoken. Ze riep: “Help mij, help mij!”. De ooggetuige werd na zijn actie achternagezeten door de aanvallers, maar wist ongeschonden weg te komen van de plek des onheils. Een andere ooggetuige hoorde hoe de terroristen ‘dit is voor Allah!’ riepen tijdens hun daad.

Een taxichauffeur doet tegenover de Britse krant The Telegraph zijn verhaal. Deze ‘Paul’ zag hoe dat een busje vanaf de London Bridge afkomend, inreed op voetgangers op de stoep. ‘Daarna stapten er drie mannen uit met lange messen. Op Borough High Street begonnen ze willekeurig in te steken op voorbijgangers.’ BBC-verslaggever Holly Jones, die ter plaatse was, denkt dat er mensen in de rivier de Theems zijn gesprongen om zichzelf in veiligheid te brengen. Jag Sandue was in de Black and Blue restaurant in Borough Market, toen hij zag hoe een aantal mannen binnenstormde, gewapend met messen.

Bloed op zijn shirt

Tegenover The Sun Online vertelt hij over hoe een man werd neergestoken. Zijn bloed vloeide over Sandue’s shirt. Ook in dit restaurant werden de terroristen bestookt met glazen en stoelen: ‘Mensen gilden, schreeuwden en vluchtten weg.’

Bij de aanval van vannacht zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. De drie aanvallers werden gedood door de politie. Tientallen mensen raakten gewond, van wie een aantal nog altijd in ernstige toestand verkeren.