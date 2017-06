Aanslag Londen met bestelbus: alle slachtoffers moslim

Londen is vannacht opnieuw getroffen een aanslag met een bestelbus. Een 48-jarige man reed kort na middernacht in op moskeegangers. Er is een dodelijk slachtoffer. Tien mensen raakten gewond.

Volgens de Britse politie zijn alle slachtoffers van de aanslag moslim. Dat werd vanmorgen bekendgemaakt bij een persconferentie.

De Britse politie houdt rekening met een aanval met terroristisch oogmerk. Na de aanslag is de chauffeur van het bestelbusje overmeesterd door omstanders. Hij is gearresteerd door de politie.

De aanrijding had plaats bij een Noord-Londense moskee, in de buurt van Finsbury park. De slachtoffers verlieten de moskee na het ramadangebed. Ooggetuigen zeggen tegen de Britse krant the Guardian dat het gaat om een opzettelijke aanrijding, en dat van een ongeluk geen sprake is.

Volgens ooggetuigen, in de krant The Times, zou de man zijn uitgestapt , en hebben geschreeuwd dat hij ‘alle moslims wilde vermoorden’, waarna hij werd overmeesterd. Hij werd na zijn arrestatie naar het ziekenhuis gevoerd, om gecontroleerd te worden op fysiek en geestelijk letsel. Dat meldt Scotland Yard.



Reactie May

De Britse premier Theresa May liet weten dat de politie het incident behandeld als een ‘mogelijke terroristische aanslag’. De Londense burgemeester Sadiq Khan veroordeelde de ‘gruwelijke terroristische aanslag’ op ‘onschuldige Londenaren’. In een reactie op de aanval roept de getroffen moskee op de kalmte te bewaren en de politie hun werk te laten doen.

I’m live from 6am at #FinsburyPark for @GMB as one man dies, many injured, as van drives into crowd of Muslims by ‘a potential terrorist’ pic.twitter.com/kGTaY3h1Gb — ranvir singh (@ranvir01) 19 juni 2017

London Bridge

Twee weken geleden werd Londen getroffen door een aanslag op de Londen Bridge. Daarbij vielen acht doden en tientallen gewonden, toen drie mannen met messen passanten te lijf gingen. Ook zij probeerden voorbijgangers te scheppen met een bestelbusje. De terroristen werden door de politie doodgeschoten.

Een van de verdachten van de aanslag op de London Bridge was eerder te zien in een documentaire over jihadisten op de Britse zender Channel 4. Ook zou hij eerder pogingen hebben ondernomen om naar Syrië te gaan.