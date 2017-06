Poetin: ‘Sancties bewijzen dat Amerika de weg kwijt is’

‘Nieuwe sancties maken Rusland sterker’, beweert de Russische president Vladimir Poetin. Woensdag stemde de Amerikaanse Senaat voor nieuwe sancties, vanwege de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

Dat meldt persbureau AP. De sancties zorgen er voor dat de Russen hun hersenen beter gebruiken, en zorgen ervoor dat Rusland op termijn minder afhankelijk wordt van externe energiebronnen, zegt Poetin in een jaarlijks televisieoptreden, waarin hij vragen beantwoordt van de Russische bevolking. Eerdere westerse sancties, die werden ingesteld na de Russische annexatie van de Krim, werden door de Russen beantwoord door westerse producten te weren.

‘Als er geen crisis in de Krim was geweest, dan hadden ze wel iets anders bedacht om Rusland tegen te werken,’ zegt Poetin over de westerse sancties. ‘Iedere keer dat de internationale gemeenschap ziet dat Rusland een serieuze concurrent is, worden er met behulp van smoesjes allerlei belemmeringen bedacht.’

‘Over sancties gesproken,’ zegt Poetin laconiek, ‘Waarom eigenlijk? Op dit moment is er niets buitengewoons aan de hand, waarom hebben ze het over nieuwe sancties? Iedere onderbouwing ontbreekt. Het is nieuw bewijs voor de diepe interne politieke crisis die op dit moment in de Verenigde Staten woedt.’

Asiel voor Comey

Ook bood Poetin oud-FBI-directeur James Comey asiel aan, mocht hij worden vervolgd. Eerder verleende Rusland al asiel aan Edward Snowden, de klokkenluider bij de NSA. Hij zit nog steeds ondergedoken in Moskou.

Nadat Amerika in april 59 Tomahawk-raketten afvuurde op een Syrische basis, kwamen de verhoudingen tussen Rusland en Amerika verder onder druk te staan. De Russen noemden de aanval van Amerika op de luchtmachtbasis in Syrië ‘agressie tegen een soeverein land’.