Poetin schoffeert presentatrice Megyn Kelly

‘Heeft iemand een pil voor haar hysterie?’ Dat vraagt Russische president Vladimir Poetin aan het publiek, tijdens een gesprek met Amerikaanse tv-presentatrice Megyn Kelly. Kelly was ingevlogen naar Sint Petersburg om Poetin te interviewen tijdens de Russische economische top. Ze stelde kritische vragen over de mogelijkheid van Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Poetin liet zich ontvallen dat de Russen tegenwoordig worden vervolgd ‘alsof ze joden zijn.’ De wereld geeft Rusland overal de schuld van, klaagt Poetin: ‘Het doet me denken aan antisemitisme. De joden kregen ook overal de schuld van. Een idioot kan zelf niets voor elkaar krijgen, dus geeft hij de joden maar de schuld.’

Kelly verwierf wereldwijde bekendheid toen ze Donald Trump, destijds nog presidentskandidaat, stevig aan de tand voelde. Kelly confronteerde Trump tijdens de campagne met zijn uitlatingen over vrouwen, die hij ‘dikke varkens’ en ‘slonzen’ noemde.

‘Wat voor vingerafdrukken?’

Kelly vroeg aan Poetin hoe hij aankeek tegen het bewijs dat door de FBI werd verzameld. Ze noemde onder meer digitale vingerafdrukken, IP-adressen, malware en encryptiecodes. ‘Al deze aanwijzingen zijn naar Rusland te herleiden.’ Poetin antwoordt laconiek: ‘Wiens vingerafdrukken? Waar heb je het over? IP-adressen kunnen worden gefingeerd, iedereen kan dat doen. Jouw eigen kinderen zouden dat nog kunnen. Iedere 3-jarige kan dit.’

Op de vraag waarom de Russische ambassadeur in Washington, Sergej Kislyak, overleg pleegde met diverse medewerkers van Donald Trump, antwoordde Poetin: ‘Wat moet een ambassadeur anders doen? Daar krijgt hij voor betaald: overleggen met mensen van een ander land. Dit is zijn baan. Hij wordt er nu van beschuldigd dat iemand heeft ontmoet. Absurd, dat hoort bij de diplomatieke dienst.’



Trumps oud-veiligheidsadviseur Michael Flynn moest in februari het veld ruimen, toen bleek dat hij een aantal ontmoetingen had gehad met de Russische ambassadeur. Flynn kreeg betaald door Turkije voor lobbywerkzaamheden. Flynn weigert mee te werken aan de onderzoeken. Hij beroept zich op het vijfde amendement: het recht om niet mee te werken aan je eigen vervolging.

Robert Mueller

Het FBI-onderzoek is nu in handen van Robert Mueller, die James Comey opvolgt als hoofd van het onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Mueller is een door de wol geverfd jurist, en oud-directeur van de FBI. De beslissing om Mueller aan te stellen, volgt een week na het ontslag van FBI-directeur James Comey. Dat ontslag kwam op een opmerkelijk moment, omdat Comey de verantwoordelijkheid droeg voor het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.