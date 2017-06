Politie neemt geen enkel risico bij Amerikaanse ambassade

De Londense politie heeft woensdag twee voertuigen gecontroleerd laten ontploffen, die waren achtergelaten bij de nieuwe Amerikaanse ambassade in het zuidwesten van de stad. Het bleek loos alarm.

Onderzoek wees namelijk uit dat er niets aan de hand was.

Drie aanslagen

De politie zei te zijn uitgerukt na een tip over de verdachte wagens. Ze grendelde de omgeving af en loodste ambulances en de brandweer naar de buurt waar de ambassade staat. Deze is nog in aanbouw en volgens een woordvoerster waren er geen Amerikaanse diplomaten op de plek aanwezig. Omdat ze de situatie niet vertrouwde, werd besloten met gecontroleerde explosies mogelijk gevaar te bezweren.

Groot-Brittannië is in de hoogste staat van paraatheid. In drie maanden tijd werd het land door drie aanslagen getroffen. In maart reed een islamitische terrorist in op mensen niet ver van het Britse parlement. Bij een concert van de Amerikaanse popzangeres Ariana Grande in Manchester in mei vielen 22 doden, veelal kinderen.

Dood en verderf

Vorig weekend sloegen drie terroristen toe in de Londense uitgaansnacht. Ze reden eerst met een busje in op voorbijgangers op de London Bridge, waarna ze met lange messen dood en verderf zaaiden in een uitgaanscentrum. In de rivier de Theems werd vandaag het lichaam gevonden van een vermiste Fransman. Daarmee komt het dodental van de dubbele terreuraanslag op acht.

De Britse politie heeft woensdag opnieuw een arrestatie verricht in het onderzoek naar de zelfmoordaanslag in Manchester. Een twintigjarige man werd in de wijk Harpurhey in Manchester aangehouden, liet de politie via Twitter weten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag.