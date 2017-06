Positie May wankelt: Conservatieven eisen leiderschap

De Conservatieven willen binnen tien dagen zien dat de Britse premier Theresa May geschikt is om het land te leiden, anders wordt ze weggestemd door haar eigen partij. Dat meldt de Britse krant The Times.

De partij neemt May haar lauwe reactie op de brand in de Grenfell Tower zeer kwalijk, en dreigt haar nu weg te stemmen met een motie van wantrouwen.

Grenfell Tower

De Britse premier Theresa May kreeg het zwaar te verduren na een interview dat ze gaf over de Grenfell Tower, de flat die afgelopen woensdag in vlammen opging. ‘Onmenselijk’, ‘harteloos’, en ‘kil’ wordt May naar aanleiding van het interview genoemd. Na het interview moest May toegeven dat haar optreden niet tactvol is.

Vrijdagavond reisde May speciaal voor het interview af naar de BBC-studio in het centrum van Londen. In het interview richt ze zich nadrukkelijk op wat de regering doet om de nabestaanden te ondersteunen, en weigert ze in te gaan op bepaalde vragen van de zichtbaar geëmotioneerde interviewer.

Voorlopig ligt het dodental van de enorme brand op 30 slachtoffers, maar dat aantal zal vermoedelijk nog stijgen. Nog altijd worden veel bewoners van de Grenfell Tower vermist. Tijdens het interview benadrukte ze dat de oorzaak van de brand tot op de bodem wordt uitgezocht. De gemoederen rondom haar optreden na de brand lopen hoog op, waarmee haar tanende populariteit een duikvlucht neemt.

Brexit

De inzet is hoger dan alleen de positie van Theresa May, omdat het remain-kamp van de Conservatieven een eigen leider naar voren wil schuiven, volgens The Sunday Times is de huidige minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd hun beoogde opvolger. Aan de andere kant staan de Brexiteers onder leiding van Boris Johnson, de minister van Buitenlandse Zaken, die waarschuwen May dat ze hun steun zullen intrekken als May concessies doet aan een harde Brexit. De onderhandelingen met de Europese Unie beginnen maandag.