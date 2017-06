Rutte ‘haat Brexit van alle kanten’

Premier Mark Rutte laat zich in felle woorden uit over de aanstaande Brexit. ‘Ik haat de Brexit van alle kanten. Ik ben anglofiel,’ aldus Rutte.

‘U bent een van onze geliefdste partners. Maar de Brexit is een besluit van het Britse volk en ik kan niets inbrengen tegen democratie,’ zegt Rutte donderdag tijdens een top van regeringsleiders van de Europese Unie tegen de camera’s van BBC.

Interne markt en douane

Rutte zei te hopen dat het Verenigd Koninkrijk na het vertrek uit de EU ‘op de een of andere manier’ een band behoudt met de Europese interne markt en de douane-unie. Voor het diner op de top van de EU-leiders had Rutte een ontmoeting met de Britse premier Theresa May.

Rutte zei naderhand dat hij elk beetje invloed inzet om de Britten ‘nog eens te laten nadenken’ over de relatie met de EU. Hij hoopt naar eigen zeggen dat daar – sinds May zetels is kwijtgeraakt bij de snap elections op 8 juni, parlementaire ruimte in Londen voor komt. Landen van buiten de EU worden alleen op de interne markt toegelaten als ze het Europese Hof van Justitie en het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal aanvaarden. Het Hof en het vrije verkeer van personen zijn nu juist elementen waar de Britten vanaf willen.

Nieuwe vrienden in EU

Nederland is inmiddels druk bezig met ‘nieuwe vrienden’ binnen de EU te zoeken, zegt Rutte. ‘Als men het heeft over de Frans-Duitse as, dan denk ik: en de Frans-Nederlandse as dan? Ik wil mee vormgeven in Europa. Daarvoor is samenwerking nodig.’

De afgelopen weken heeft Nederland samen met België en Luxemburg onder meer toenadering gezocht tot andere EU-landen zoals de Baltische Staten, de Scandinavische landen, en Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije, de zogenoemde Visegrad-landen.

Er stond May bij aankomst in Brussel een koelbloedig welkom te wachten van haar collega’s. Ze benadrukte dat de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië ook na Brexit gewaarborgd blijven. De Duitse bondskanselier Angela Merkel reageerde daarop dat de Duitsers zich liever richten op de toekomst van de resterende 27-lidstaten, en niet verwikkeld wensen te raken in Brexit-discussies. Eerder noemde Merkel de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië nog een topprioriteit.