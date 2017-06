Sadiq Khan wil illegale immigranten Grenfell Tower asiel verlenen

Tijdens de eerste uitvaart van bewoners van de afgebrande Grenfell Tower in de Londense wijk Kensington, roept de burgemeester van Londen Sadiq Khan op tot amnestie voor alle illegale immigranten die in de toren woonden. Ook wil hij dat asielzoekers uit de toren die nog in afwachting zijn van hun verblijfsvergunning, die gewoon krijgen.

Dat meldt een journalist van The Guardian op Twitter.

Mayor Sadiq Khan calls for all asylum seekers who lived in Grenfell to be given right to remain in U.K. — amelia gentleman (@ameliagentleman) June 21, 2017

Problemen met identificatie

Eerder meldden Britse media op basis van verklaringen van advocaten dat illegale asielzoekers uit Grenfell Tower bang zouden zijn het doelwit te worden van de Britse immigratie- en naturalisatiedienst. Ook zouden er door de illegale status van bewoners van de toren veel problemen zijn met de identificatie van lichamen. Illegale migranten zouden en masse via onderhuur in de flat hebben gewoond.

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken reageerde op de berichtgeving en zei dat er geen immigratiemaatregelen worden genomen tegen bewoners die huis en haard hebben verloren vanwege de brand.

Financiële bijstand

‘We zullen dit tragische incident niet gebruiken als een reden om immigratiechecks uit te voeren op de slachtoffers, of degenen die informatie geven voor de identificatie van slachtoffers,’ aldus de verklaring.

De informatie die in relatie tot de brand wordt ingewonnen, wordt ook alleen voor het politieonderzoek naar de brand gebruikt, aldus het Britse ministerie. Maar het is nog maar de vraag of illegale bewoners ook zomaar toegang krijgen tot een nieuwe woonplek of financiële steun. Dat hangt af van het lokale bestuur van Kensington. Advocaten van migranten hebben het bestuur opgeroepen om de ontheemde bewoners zoveel mogelijk financieel bij te staan.

Nog altijd worden veel bewoners van de Grenfell Tower vermist. Het optreden van de Britse premier Theresa May rondom de brand wordt hevig bekritiseerd. Vooral een interview dat ze gaf aan BBC kwam haar duur te staan. Ze bracht bovendien op vrijdag een bezoek aan het rampgebied om nabestaanden en overlevenden toe te spreken, maar werd daar opgewacht door een woedende menigte.

De demonstranten eisten dat overlevenden opnieuw worden gehuisvest in dezelfde buurt, en dringen aan op duidelijkheid over het aantal slachtoffers. Ook willen ze dat verantwoordelijke bestuurders, politici en ondernemers worden vervolgd. In Noord-Kensington kreeg May de grootste verwensingen naar haar hoofd, en scandeerde de menigte onder meer de woorden ‘Coward, coward’.

Ook de boosheid over de gebrekkige veiligheidsrichtlijnen nemen toe. Ondanks aanhoudende waarschuwingen van brandveiligheidsexperts gebeurde er niets om de situatie in de Grenfell-flat te verbeteren. Volgens Britse media zouden de bewoners zeker acht keer in de steek zijn gelaten sinds het bouwjaar in 1974.

De Britse politie doet onderzoek naar de brand. Dat richt zich vooral op het bedrijf dat de ontvlambare panelen heeft geïnvesteerd. Om 5.000 pond te besparen koos Harley Facades voor een materiaalsoort die in landen als de Verenigde Staten en Duitsland verboden is bij hoogbouw, vanwege brandgevaar.