Dode bij schietpartij in ziekenhuis New York

Een man in een doktersjas heeft vrijdag een bloedbad aangericht in een ziekenhuis in New York. Bij de schietpartij is zeker een dodelijk slachtoffer gevallen.

Het gaat om het Bronx Lebanon Hospital in het Noorden van de stad. Volgens Amerikaanse media is de schutter een oud-werknemer van het ziekenhuis. Het zou gaan om Henry Bello, een ontslagen arts.

Dader doodde zichzelf

De schutter heeft zichzelf van het leven beroofd, aldus de New Yorkse politieafdeling NYPD. De dader had zichzelf in eerste instantie verstopt.

Volgens Amerikaanse media zijn vijf of zes mensen gewond geraakt, waarvan drie artsen. Bill de Blasio, de burgemeester van New York, bevestigt dat de dader zichzelf heeft doodgeschoten.

Ook geeft hij aan dat een vrouwelijk slachtoffer op de zeventiende verdieping is aangetroffen. ‘Ze is overleden,’ aldus De Blasio.

De burgemeester prees ook de moet van de politieagenten, die ‘met gevaar voor eigen leven recht op de dader afliepen’. Naast de politie was de explosievenopruimingsdienst ter plaatse.

Volgens de politie gaat het niet om een terroristische aanslag.

Groot ziekenhuis

Het ziekenhuis telt duizend bedden en heeft een van de grootste Spoedeisende Hulpafdelingen in New York. Jaarlijks heeft het ziekenhuis meer dan een miljoen bezoekers.

De New Yorkse politie roept iedereen op weg te blijven uit de omgeving. In eerste instantie was niet duidelijk of het veilig was. De situatie is inmiddels onder controle, maar er zijn veel hulpverleners ter plaatse.