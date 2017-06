’36-jarige terrorist kwam uit probleemwijk Molenbeek’

De man die gisteren een aanslag wilde plegen in het centraal station van Brussel is een 36-jarige man uit de Brusselse probleemwijk Molenbeek. Hij was een bekende van de politie: weliswaar niet als geradicaliseerde moslim, maar als zedendelinquent.

Dat meldt de Belgische krant de Morgen op basis van politiebronnen. Het Belgische Openbaar Ministerie beschouwt de verijdelde aanslag als een terreurdaad. De verdachte zou luisteren naar de naam Oussama. Hij had een spijkerbom bij zich, die hij tot ontploffing wilde brengen. De terrorist werd echter geneutraliseerd voordat er slachtoffers konden vallen.

Bij het horen van een kleine explosie, vermoedelijk het ontstekingsmechanisme, brak paniek uit op het station. Omstanders renden het spoor op om zichzelf in veiligheid te brengen. Ook zou de dader bij geschreeuwd hebben. Ooggetuigen melden dat hij ‘Allahu akbar’ riep.

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil nog geen uitsluitsel geven over de woonplaats van de dader: ´Ik kan niet bevestigen dat er een link is met Molenbeek. Maar die situatie is al tientallen jaren gekend, dat kun je niet in tien maanden rechtzetten.´ Jambon liet weten dat de politie uitstekend heeft opgetreden bij het neutraliseren van de verdachte.

In een persconferentie roept de Belgische premier Charles Michel op tot grote alertheid. ‘Nul risico bestaat niet, maar we doen alles met extra maatregelen om ons veiligheidsniveau te versterken.’

Molenbeek

De Brusselse wijk Molenbeek kwam na de aanslagen vorig jaar in het nieuws. Uit diverse onderzoeken bleek na afloop van de aanslagen in Brussel en Parijs dat jihadisten, vooral Syriëgangers, zonder te veel problemen aanslagen planden vanuit Molenbeek en Verviers. De Belgische politie liet veel steken vallen, en moesten na de aanslagen een inhaalslag maken wat betreft anti-terreurmaatregelen.

Er werden vervolgens duizenden huiszoekingen gedaan. Minister Jambon besloot het ´Kanalenplan in te stellen’, om de strijd tegen radicalisering terug te dringen. Het Kanaalplan moet een einde maken aan het ‘terroristische broeinest’ in Molenbeek, dat sinds de aanslagen in Parijs en Brussel in opspraak is gekomen. De Belgische regering constateerde dat er in Molenbeek tientallen ´staatsgevaarlijke individuen´ rondlopen.