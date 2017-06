Trump bevestigt onderzoek in woeste Twitter-tirade

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag bevestigd dat er een onderzoek naar hem loopt vanwege het ontslag van de voormalige FBI-baas James Comey. Trump is woedend, en met name op onderminister van Justitie Rod Rosenstein, die aandrong op het ontslag van Comey.

‘Ik word onderzocht voor het ontslaan van de FBI-directeur door de man die me aanraadde die FBI-directeur te ontslaan,’ schrijft een woedende Trump op Twitter.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2017

Verstoring van de rechstgang

Begin mei ontsloeg Trump de FBI-chef Comey. Rosenstein is ook de topman bij justitie die toestemming heeft verleend voor de benoeming van een speciale onderzoeker en coördinator voor het onderzoek naar de vermeende Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen in november. Die baan werd in medio mei aan Robert Mueller toegewezen.

After 7 months of investigations & committee hearings about my “collusion with the Russians,” nobody has been able to show any proof. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2017

Donderdag maakte Trump zich al boos over het onderzoek, omdat het zich nu zou toespitsen op de vraag of hij de rechtsgang heeft belemmerd. ‘Ze hebben een valse samenzwering met de Russen verzonnen en geen enkel bewijs geleverd. Nu komen ze met leugens over de belemmering van de rechtsgang,’ twitterde Trump donderdag.

They made up a phony collusion with the Russians story, found zero proof, so now they go for obstruction of justice on the phony story. Nice — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2017

Hij noemde het een grote schande dat hij onder de loep ligt. ‘U bent getuige van de grootste heksenjacht in de geschiedenis van de Amerikaanse politiek.’ Ook liet hij weten dat de leiders van het onderzoek slecht en onbetrouwbaar zijn.

Ondertussen groeit de druk op Rosenstein om zich van de onderzoeken te distantiëren. Amerikaanse media melden dat hij in de privésfeer al zou hebben erkend dat hij als onderminister beter helemaal niets met de zaak te maken zou moeten hebben. Hij zou zijn plaatsvervanger Rachel Brand hierover hebben benaderd.

Hoop uitgesproken

Vorige week zei oud FBI-directeur Comey nog dat Trump niet rechtstreeks had gevraagd of het FBI-onderzoek naar voormalig nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn kon worden stopgezet. Flynn moest in februari het veld ruimen als hoogste veiligheidsadviseur, nadat duidelijk was geworden dat hij meerdere malen met de Russische ambassadeur had gesproken voordat hij in functie trad. Hij lichtte vicepresident Mike Pence daarover niet in.

Trump zou de ‘hoop’ hebben uitgesproken dat Comey het onderzoek naar Flynn ‘los kon laten’. De voormalige topfunctionaris was in beeld gekomen bij de veiligheidsdiensten door zijn contacten met Russische functionarissen.

Tegelijkertijd zei Comey niet te twijfelen aan Russische beïnvloeding van de presidentsverkiezingen vorig jaar november. Hij voegde eraan toe dat president Donald Trump hem niet rechtstreeks heeft gevraagd het Ruslandonderzoek stop te zetten.