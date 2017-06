Trump geeft burgemeester Londen veeg uit de pan

De Amerikaanse president Donald Trump laat weer eens flink van zich horen op Twitter. Hij haalde na de dubbele aanslag in Londen flink uit naar de burgemeester.

Sadiq Khan, de islamitische burgemeester, twitterde na de aanslagen dat de inwoners van Londen niet gealarmeerd moesten worden door de verhoogde aanwezigheid van gewapende agenten.

We are all shocked and angry today – but this is our city. We will never let these cowards win and we will never be cowed by terrorism. pic.twitter.com/kcosumkdCR — Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 4, 2017

Verontwaardiging

Het was voor Trump aanleiding om er met gestrekt been in te gaan. Hij verborg zijn verontwaardiging allerminst: ‘Zeven doden en 48 gewonden en de burgemeester van Londen zegt dat er geen reden voor paniek is.’

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is “no reason to be alarmed!” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017

Trump citeerde slechts een deel van de tweet van Khan. De Amerikaanse president liet de melding van aanwezigheid van gewapende agenten weg. Trump riep op te stoppen met de ‘politieke correctheid’. Ook greep hij de aanslagen aan om te pleiten voor de invoering van zijn veelbesproken inreisverbod voor inwoners uit overwegend islamitische landen. Die stuit op weerstand van rechters in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse president kreeg overigens bijval van de Britse ex-UKIP-leider Nigel Farage – met wie hij tijdens zijn campagne op het podium stond. Farage vindt het goed dat Trump de ‘politieke correctheid’ laakt. ‘Graag had ik iets anders uit de mond van deze moslimburgemeester gehoord,’ zei Farage, namelijk ‘dat we al die radicalen uit de moskeeën verdrijven en een einde maken aan het extremisme in onze scholen’. De Britse premier Theresa May was wat dat betreft duidelijker. Ze sprak in een verklaring dat de Britten te tolerant zijn geweest voor de radicale islam: ‘Genoeg is genoeg!’