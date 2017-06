Trump: ‘Ik heb geen tapes van gesprekken met Comey’

De Amerikaanse president Donald Trump beschikt niet over geluidsopnames van gesprekken die hij voerde met de voormalige FBI-directeur James Comey. Eerder suggereerde Trump wel dat er tapes waren gemaakt van die gesprekken.

‘Ik heb dergelijke opnames niet gemaakt, en heb ze ook niet,’ twitterde Trump.

…whether there are “tapes” or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2017

Loyaliteit betuigen

Comey werd vorige maand ontslagen als directeur van de FBI. Kort daarop dreigde Trump: Praat niet met de media, zei hij, want er zouden wel eens tapes kunnen zijn die je verhaal tegenspreken.

The New York Times schreef eerder dat Trump de ex-FBI-directeur zou hebben gevraagd om zijn loyaliteit aan hem te betuigen, iets wat in schril contrast staat met de gebruikelijke onafhankelijkheid van het hoofd van de inlichtingendienst. Volgens de krant heeft Comey dat geweigerd.

Trump grapte donderdag op Twitter dat hij na alle berichtgeving over afluisterpraktijken en illegale lekken helemaal niet kan uitsluiten dat er geluidsopnames bestaan van de gesprekken met Comey. Hij benadrukte alleen zelf geen opnames te hebben gemaakt tijdens zijn ontmoetingen met Comey.

With all of the recently reported electronic surveillance, intercepts, unmasking and illegal leaking of information, I have no idea… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2017

De Democraten grepen hun kans om opnieuw fel uit te halen naar Trump. ‘Als de president geen tapes had, waarom suggereerde hij dan van wel?’ vroeg Adam Schiff, de hoogste Democraat in de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, zich af in een reactie.

Schiff heeft naar eigen zeggen veel vragen voor Trump: ‘Wilde hij de bevolking misleiden? Probeerde hij Comey te intimideren of tot zwijgen te brengen? En als dat zo is, heeft hij nog andere stappen gezet om potentiële getuigen te ontmoedigen hun verhaal te doen.’

Russische inmenging

Comey verklaarde onlangs in een hoorzitting voor de inlichtingencommissie te hopen dat er opnames bestaan van zijn gesprekken met de president. ‘Als dat het geval is, ben ik niet gekwetst. Geef ze allemaal maar vrij. Ik heb geen bezwaren,’ aldus de ontslagen FBI-chef.

Critici van Trump beschuldigen hem ervan Comey te hebben ontslagen vanwege het dreigende onderzoek naar de vermeende Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, en mogelijke banden tussen Trumps campagneteam en de regering van de Russische president Vladimir Poetin. Met het ontslag van Comey zou Trump het onderzoek willen ondermijnen, zo luidt de redenering van – vooral Democratische – critici.