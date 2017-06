Trump: ‘Akkoord Parijs slecht voor Amerika’

President Donald Trump trekt zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs. Dit zei Trump vandaag voor het Witte Huis: ‘Om mijn plicht de vervullen om de burgers van de Verenigde Staten te beschermen, trekken we ons terug uit het klimaatakkoord van Parijs.’

Trump wil een nieuw akkoord, ‘dat eerlijk is voor de burgers van de Verenigde Staten. We willen een deal die eerlijk is.’ Volgens Trump is het huidige akkoord niet gunstig voor Amerika. Hij belooft Amerika de meest schone lucht, maar niet onder het akkoord van Parijs. ‘Een voor een zal ik de beloften vervullen die ik heb gedaan. De banen moeten terug naar de Verenigde Staten, in aantallen die niemand voor mogelijk heeft gehouden. Geloof me, ik ben pas begonnen.’

‘Amerika is terug’

Vicepresident Mike Pence leidde de toespraak van Donald Trump in: ‘Amerika is terug.’ Pence roemt het optreden van Trump in het buitenland, waarmee nieuwe relaties werden opgebouwd. ‘Trump kiest voor de vergeten mannen en vrouwen van Amerika.’

Trump bouwde de spanningen de afgelopen dagen langzaam op, en twitterde dat hij zijn aankondiging over het akkoord van Parijs om donderdag drie uur (Amerikaanse tijd) bekend zou maken. ‘Make America Great Again,’ aldus de president op Twitter.

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 juni 2017

Spanningen met EU

Als Trump breekt met het Klimaatakkoord, zal dat de toch al gespannen verhouding met zijn Europese bondgenoten waarschijnlijk nog verder onder druk zetten. Trump zei afgelopen weekeinde tijdens de G7-top in de Siciliaanse stad Taormina dat hij zich nog wilde beraden over het Klimaatakkoord. Zich terugtrekken uit het akkoord was een van zijn verkiezingsbeloften. Topadviseurs van Trump zouden verdeeld zijn over de kwestie.

Het is nog onduidelijk hoe het stopzetten van het akkoord in zijn werk zou gaan, maar duidelijk is wel dat het proces jaren kan duren. Er zou op dit moment aan gewerkt worden door een klein team, waarvan onder anderen de chef van het Amerikaanse Bureau Milieubescherming EPA Scott Pruitt deel uitmaakt.

Vrijwel alle landen ter wereld schaarden zich in 2015 achter het Klimaatakkoord, dat verdere opwarming van de aarde moet voorkomen. Trump kreeg dan ook te maken met hevige internationale druk om de Amerikaanse deelname niet te staken, maar weigerde dat tot dusver toe te zeggen.