Trump zal getuigenis van Comey niet blokkeren

De Amerikaanse president Donald Trump zal de getuigenis van ex-FBI-chef James Comey voor het Congres niet tegenhouden. Zijn getuigenis staat voor donderdag gepland.

Volgens de Amerikaanse wet heeft de president het recht om overheidsmedewerkers te verbieden om gevoelige informatie te lekken. Trump maakt daar geen gebruik van, meldt Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders maandag.

Russische banden

In de Verenigde Staten wordt reikhalzend uitgekeken naar de verklaring van Comey. Hij werd vorige maand ontslagen door Trump. Critici van Trump beschuldigen hem ervan Comey te hebben ontslagen vanwege het dreigende onderzoek naar de vermeende Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, en mogelijke banden tussen Trumps campagneteam en de regering van de Russische president Vladimir Poetin. Trump ontkent dat.

Kort voor zijn ontslag werd bekend dat Comey vlak voor zijn ontslag extra geld en mankracht zou hebben gevraagd voor het onderzoek.

Grondig ondervragen

Zowel Democratische als Republikeinse leden van het inlichtingenpanel hebben aangegeven Comey grondig te willen ondervragen over of Trump hem onder druk heeft gezet om het onderzoek te stoppen. De getuigenis van Comey zal zijn eerste publieke optreden zijn sinds hij werd ontslagen in mei, en wordt live uitgezonden.

Na het ontslag van Comey haalde Trump meermaals naar hem uit. Zo maakte hij hem hem uit voor ‘nut job’, een gek. Ook noemde hij hem in een tv-interview een ‘showmannetje en een ijdeltuit’.