Twee kanten claimen ‘overwinning’ na Comey-show

Alle ogen in Washington D.C. waren donderdag gericht op de hoorzitting van voormalig FBI-directeur James Comey. Zijn uitspraken bieden aanknopingspunten voor zowel het Trump-kamp als voor de groep die hem het liefst zo snel mogelijk ziet aftreden.

Het was een dag van wraak voor Comey, die begin mei werd ontslagen door Trump en donderdag naar de Amerikaanse Senaat kwam om er voor de eerste keer over te praten. De timing van het ontslag leidde tot consternatie, vooral omdat de FBI onderzoek doet naar mogelijke banden tussen Trumps adviseurs en Rusland.

De 2,5 uur lange hoorzitting was deels een herhaling van zetten, door alle lekken van de afgelopen weken. Toch werd het een bij tijden explosieve bijeenkomst, omdat Comey – immer stoïcijns – er met gestrekt been inging. Hij zei dat Trump en zijn bondgenoten opzettelijk ‘leugens verspreidden’ na zijn ontslag, dat enkel zou hebben gedraaid om de Rusland-kwestie. De FBI-directeur gaf toe al zijn gesprekken met de president te hebben opgeslagen in memo’s, naar eigen zeggen omdat hij zich ‘serieus zorgen maakte dat [Trump] er later over zou liegen’.

Obstructie van rechtsgang?

De meest bedreigende kwestie voor het Witte Huis: het gesprek dat Trump en Comey hadden over het FBI-onderzoek naar voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn. Trump zou hebben gezegd te hopen dat de FBI ‘het kan laten lopen’. Obstructie van de rechtsgang, zeggen critici van de president, al wilde Comey – die toegaf het verhaal in eerste instantie zelf te hebben gelekt naar de media – niet zover gaan. Hij zei verscheidene keren dat het nu aan speciaal aanklager Robert Mueller is om te kijken naar de kwestie. Trump ontkent de uitspraak te hebben gedaan.

Ondanks de aanvallen op de geloofwaardigheid van Trump, omarmden Republikeinen een aantal uitspraken van Comey als een overwinning. Hij benadrukte publiekelijk dat adviseurs van de president worden onderzocht voor banden met Rusland, niet Trump zelf. De Republikeinse senator Marco Rubio schertste: ‘Vraagt u zich nooit af waarom dit het enige feit is dat nooit werd gelekt?’ Ook gaf Comey toe dat een verhaal in de New York Times over contacten tussen het Trump-team en Russische functionarissen grotendeels onwaar was.

Grote afwezige donderdag was de president. Hij bekeek de hoorzitting – verworden tot een enorme show en live uitgezonden op alle grote Amerikaanse televisiekanalen – vanuit het Witte Huis, maar liet Twitter links liggen. Zijn zoon Donald Jr. nam de honneurs waar, door uit te halen naar het ‘moeras in Washington’.

Als het stof is neergedaald, is het afwachten in hoeverre Comey’s uitspraken het onderzoek van Mueller beïnvloeden. Als Comey de waarheid spreekt over zijn conversaties met de president, heeft Trump grote problemen. Maar of dat ooit wordt bewezen, is twijfelachtig. Comey liet tijdens de hoorzitting blijken vertrouwen te hebben dat zijn uitspraken blijven staan. ‘Oh god, ik hoop dat er tapes van zijn.’