Waar is Theresa May? Woede groeit na fatale flatbrand

De Britse koningin, Labour-leider Jeremy Corbyn en de Londense burgemeester Sadiq Khan: allen hebben hun gezicht al laten zien bij de slachtoffers van de fatale flatbrand. Behalve premier Theresa May, die te druk zou zijn met de kabinetsformatie.

En dat zorgt, twee dagen na het inferno, voor groeiende boosheid. Gisteren ging May naar de zwartgeblakerde torenflat in Kensington, maar daar sprak ze alleen met reddingswerkers.

Geplaagde premier May

Ze weigerde volgens BBC News haar gezicht te laten zien bij de slachtoffers en nabestaanden. May pleit voor diepgaand onderzoek, alleen is nog niet duidelijk wie dat zou moeten leiden. Scotland Yard is reeds met een strafrechtelijk onderzoek naar de fatale brand gestart. Een oud-minister van de Conservatieven, Michael Portillo, was klip en klaar: ze had misschien eens wat meer ‘medemenselijkheid‘ moeten laten zien.

De kopzorgen voor de geplaagde premier nemen zienderogen toe, nu ze toch al onder vuur ligt vanwege een slechte verkiezingsuitslag. May heeft nog altijd geen kabinet weten te vormen met de Noord-Ierse protestanten, terwijl de Brexit-onderhandelingen binnenkort beginnen. In Groot-Brittannië wordt geklaagd over het feit dat ze zo bar weinig reflecteert op haar eigen gemaakte fouten.

Acht keer in de steek gelaten

Ook de boosheid over de gebrekkige veiligheidsrichtlijnen nemen toe. Ondanks aanhoudende waarschuwingen van brandveiligheidsexperts gebeurde er niets om de situatie in de Grenfell-flat te verbeteren. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden de bewoners zeker acht keer in de steek zijn gelaten sinds het bouwjaar in 1974.

Het aantal mensen dat is omgekomen bij de brand woensdag is vandaag naar dertig bijgesteld. Eerder stond het dodental op zeventien. Gevreesd wordt dat het aantal doden nog veel verder oploopt. Politiechef Stuart Cundy zei eerder te hopen dat er niet meer dan honderd mensen zijn verbrand. Volgens Britse media zijn er nog 65 vermisten. Vermoedelijk wordt een aantal van hen nooit gevonden, omdat ze door de vlammen zijn verzwolgen. Hele gezinnen zijn vermist. De politie gaat er niet vanuit dat er opzet in het spel is.