Amerikaanse student werd gemarteld in Noord-Korea

In 2016 veroordeelde Noord-Korea de Amerikaanse student Otto Warmbier (22) tot vijftien jaar zware dwangarbeid, wegens het stelen van een communistische propagandaposter. Afgelopen maandag kwam de Amerikaan na zeventien maanden onverwacht vrij, hoewel in kritieke toestand. Wat is er gebeurd?

De vader van Otto Warmbier zegt tegen tv-zender Fox News dat zijn zoon maanden is geïntimideerd en mishandeld. Warmbier keerde terug in een coma, waarin hij al zeker een jaar verkeert.

‘Humanitaire redenen’

Ruim anderhalf jaar vernam Fred Warmbier bijna niets van zijn zoon. Er zijn zeer weinig (directe) diplomatieke contacten tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. De communicatie over de gevangen Warmbier verliep voornamelijk via de Zweedse ambassade in Pyongyang, maar ook die was mondjesmaat.

Volgens een Amerikaanse overheidsfunctionaris zeggen de Noord-Koreanen dat Warmbier in coma raakte na het innemen van een slaappil. Amerikaanse artsen betwijfelen dat. In een verklaring van één zin schrijft Noord-Korea dat Warmbier is vrijgelaten om ‘humanitaire redenen’.

Gordon Chang, een Amerikaanse advocaat en Noord-Korea-expert, zegt dat Warmbiers coma ook twijfel heeft gezaaid bij het regime in Pyongyang zelf. ‘Het kan niet zo zijn dat er een Amerikaan overlijdt in Noord-Koreaanse gevangenschap,’ aldus Chang. ‘Sterft een Amerikaans staatsburger in Noord-Korea, dan volgt de vraag of hij is vermoord. Dat is slecht voor het regime.’

Vergiffenis

Dan is er deze week ook nog het bezoek van de Amerikaanse oud-basketballer Dennis Rodman aan Noord-Korea. Volgens Chang is de timing van het bezoek geen toeval. Rodman, die het land drie keer eerder bezocht en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un persoonlijk kent, is ook bevriend met de Amerikaanse president Donald Trump.

Vlak voor zijn vertrek zei Rodman dat hij zou proberen ‘deuren te openen’ voor de twee landen. Chang gelooft dat Trump en Rodman de affaire-Warmbier hebben besproken.

De beelden van Warmbiers rechtszaak gingen vorig jaar de wereld over. Daarop is te zien hoe de jonge Amerikaan in emotionele toestand zijn schuld bekent en om vergiffenis vraagt.

United States Citizen Otto Warmbier arrested in North Korea and sentenced to 15 years Press Conference. https://t.co/LtOlqxp1kP — Jorge de Arca (@JorgedeArca) March 27, 2016

‘Vijandigheden jegens de staat’

Momenteel zitten er nog drie Amerikanen in Noord-Koreaanse gevangenschap. Het gaat om Kim Dong Chul, Kim Sang-duk en Kim Hak-song, allen van Zuid-Koreaanse komaf. Kim Dong Chul deed zaken in Noord-Korea, Kim Sang-duk en Kim Hak-song gaven les aan de universiteit van Pyongyang.

De mannen zitten vast op verdenking van onder meer spionage en ‘vijandigheden jegens de staat’. Kim Dong Chul werd in april 2016 veroordeeld tot tien jaar zware dwangarbeid, de andere mannen zijn in afwachting van hun proces.