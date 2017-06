‘Ramp voor May’: zo reageert EU op uitslag Britse verkiezingen

De Europese Unie vreest onzekerheid na de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk – waar geen van de partijen een meerderheid behaalde. Het overleg met de Britse regering wordt voorlopig uitgesteld.

Premier Theresa May kreeg de schrik van haar leven toen donderdagavond uit de exitpolls al bleek dat haar partij het veel minder stemmen kreeg bij de verkiezingen dan verwacht. Nu de stemmen in de kiesdistricten zijn geteld, is het duidelijk: de Conservatieven hebben geen meerderheid meer in het Lagerhuis.

Meer onzekerheid

Terwijl May juist haar positie hoopte te versterken met de verkiezingen, moet ze nu een coalitie aangaan met een andere partij – waarschijnlijk de Noord-Ierse partij DUP – of een minderheidsregering vormen. Dat ze van de Britse kiezer geen ‘mandaat’ heeft gekregen, zorgt ook voor onrust in Brussel.

‘We hebben een regering nodig die knopen kan doorhakken,’ zegt Guenther Oettinger, de omstreden Duitse Eurocommissaris, op vrijdag. ‘Met een zwakke onderhandelingspartner lopen we het gevaar dat de onderhandelingen slecht uitkomen voor beide partijen. Ik verwacht meer onzekerheid.’

Volgens Gianni Pittella, oud-voorzitter van het Europees Parlement en de huidige fractieleider van de sociaaldemocraten, is het een ‘ramp voor May’. ‘Ze is niet meer geloofwaardig in Europa of het Verenigd Koninkrijk. Ze moet nu opstappen.’

We are proud of @UKLabour! @jeremycorbyn ran a strong and positive campaign that has clearly energised British democracy #GE2017 — Gianni Pittella (@giannipittella) 9 juni 2017

Officieel zouden de onderhandelingen minder dan twee weken na de verkiezingen beginnen. May ging vol bravoure op de verkiezingen af, in de hoop op een flinke meerderheid, waarmee ze een goede deal kon regelen voor de Britten.

Artikel 50-proces verlengd?

Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de Europese Unie, overweegt nu de onderhandelingen uit te stellen. Of dat betekent dat het Artikel 50-proces ook wordt verlengd, moet nog blijken.

We don’t know when Brexit talks start. We know when they must end. Do your best to avoid a “no deal” as result of “no negotiations”. #GE2017 — Donald Tusk (@eucopresident) 9 juni 2017

Volgens Malcolm Barr, economist van JPMorgan, is het waarschijnlijk dat het proces inderdaad wordt vertraagd. ‘Dat is logisch, gezien de huidige politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk het toch al korte proces verstoren.’