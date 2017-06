Zo verliep bizarre vrijlating Spoorloos-journalist Bolt en cameraman Follender

Spoorloos-presentator Derk Bolt (62) en cameraman Eugenio Follender (58) zijn zaterdagochtend eindelijk vrijgelaten. De journalisten waren ontvoerd door de Colombiaanse rebellengroep ELN.

De vrijlating verliep allesbehalve vlekkeloos. Eerder werd onjuist bericht dat Bolt en Follender zouden zijn vrijgelaten. Uiteindelijk liet ELN de journalisten daadwerkelijk vrij, nadat ze een enorme afstand hadden gelopen.

‘Per ongeluk’ ontvoerd

Een week geleden verdwenen de twee mannen van de radar, na een bezoek aan het conflictgebied in het Noord-Oosten van Colombia. Al snel kwam aan het licht dat ze waren ontvoerd door ELN, na de FARC de grootste guerrillabeweging in het Zuid-Amerikaanse land.

ELN had de journalisten ‘per ongeluk’ ontvoerd. Volgens Bolt dachten de rebellen dat ze agenten van de CIA waren. Bij de vrijlating is dan ook geen losgeld betaald, of geëist. De Nederlandse ambassade in Nederland onderhandelde samen met een humanitaire vredescommissie over de vrijlating van Bolt en Follender, die bijna een week hebben vastgezeten.

Zware tocht

Voor de vrijlating moesten Bolt en Follender nog een emotioneel uitputtende tocht door de jungle doorbrengen. Veertien uur lang liepen de ELN-rebellen met daarachteraan Bolt en Follender. ‘Zij lopen als berggeitjes en goedgetrainde commando’s. Wij liepen als bromsnor. Dat was niet vol te houden,’ vertelt Bolt over de tocht aan De Telegraaf.

De guerrillastrijders, die de jungle goed kennen, kapten met grote messen struiken, bladeren en takken weg om een pad vrij te maken. Bolt en Follender, niet voorbereid op zo’n lange trek over onbekend terrein, vielen diverse keren op hun rug. De Spoorloos-journalisten zitten onder de schrammen, en hebben last van hun ribben en rug.

‘Bijna als vrienden’

Toch geeft Bolt aan dat de leden van de guerrillagroep relatief rustig met de journalisten omgingen. ‘Bijna als vrienden.’ Hoewel Bolt en Follender voor hun leven hebben gevreesd, trachtten de ELN-strijders hen gerust te stellen. ‘U hoeft zich geen zorgen te maken. Wij doden niet zomaar mensen,’ zeiden de strijders.

De spoorloos-journalisten zijn vooral opgelucht over de vrijlating, en zeggen blij te zijn met de duidelijkheid over de situatie. Wel worden Bolt en Follender nog ondervraagd door de politie.