Gerucht over lijst Europese Marokkanen: ‘Dat is nepnieuws’

De Marokkaanse ambassadeur in Nederland Abdelouahab Bellouki ontkent dat er een lijst bestaat van namen van Europese Marokkanen. Hij noemt dat ‘nepnieuws’ en ‘grove leugens’.

Elsevier Weekblad schrijft komende week over het gerucht dat er een lijst zou bestaan van Marokkanen die zouden worden aangehouden zodra ze voet op Marokkaanse bodem zetten. Intussen lijkt er sprake van een propagandaoorlog binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland.

‘Het verhaal van de zogeheten zwarte lijst waarop 102 namen zouden circuleren van Europese Marokkanen, is een grove leugen,’ zegt Bellouki tegen Elsevier Weekblad. ‘Alleen personen die in Marokko de wet overtreden, kunnen worden gearresteerd en vervolgd. Het arresteren van Europese Marokkanen voor iets wat zij buiten de Marokkaanse landsgrenzen doen, is tegen de wet,’ zegt hij.

Marokkaanse imams

Ook klopt het volgens Bellouki niet dat Marokkaanse imams in opdracht van de Marokkaanse overheid zich uitspreken over politieke kwesties.‘Dit is niet waar en wederom een grove leugen. Deze imams worden al vele jaren naar Europa gestuurd om een tolerante, gematigde en open islam te promoten. Als je daaraan twijfelt, kun je gewoon naar moskeeën gaan waar zij prediken om te luisteren wat ze zeggen.’

Ook benadrukt hij dat de ambassade en consulaten in Nederland geen druk uitoefenen om een kant te kiezen in de kwestie rondom de demonstraties in Al Hoceima. ‘De ambassade en consulaten bemoeien zich niet met de gang van zaken in Nederland. We houden ons aan de wet. De wet voorziet in de vrijheid van meningsuiting en geeft alle burgers het recht om in vrijheid posities, ideeën en denkbeelden te uiten – zonder bang te hoeven zijn voor bedreigingen en beledigingen. Dit geldt voor iedereen binnen de Nederlandse landsgrenzen. Iedereen zou andermans standpunten moeten respecteren.’