48 gewonden bij treincrash in Barcelona

Bij een treinongeval in Barcelona Francia Station zijn 48 gewonden gevallen, vijf van hen zijn zwaargewond. Achttien mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens persbureau Reuters zijn er tot dusver geen doden gevallen.

De trein van de Spaanse spoorvervoerder Renfe is tegen een stootblok aangereden. De trein was afkomstig uit het Spaanse stadje Sant Vicenç de Calders, gelegen in de provincie Tarragona.

Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was van de crash, verdere details ontbreken nog.