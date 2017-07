Nieuwe rel? Turkije klaagt over anti-Erdogan-banner

De Turkse president Erdogan heeft weer een stok om Duitsland mee te slaan. Een opmerkelijke actie in de Duitse hoofdstad Berlijn is de Turkse regering allerminst bevallen. Er is een formele klacht ingediend bij het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ‘kunstwerk’, pal voor het kantoor van bondskanselier Angela Merkel, bestaat uit een zwarte auto, waar spandoeken naast zijn gehangen met foto’s van Erdogan, de Russische president Vladimir Poetin en de Saudische koning Salman. ‘Wil je deze auto? Doodt de dictatuur,’ luidt het Duitstalige opschrift.

‘Directe oproep tot geweld’

Die oproep valt slecht in Ankara. De Turken zijn vooral boos over het feit dat de Duitse politie niet heeft ingegrepen. De tekst op de spandoeken is volgens het departement een ‘directe oproep tot geweld’. Volgens het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken gooien dit soort acties alleen maar olie op het vuur en verspreiden ze ‘haat’: ‘Juist nu we in deze gevoelige tijden leven, moeten samenlevingen streven naar vrede en hun gemeenschappelijke waarden beschermen. Dit draagt daar niet aan bij.’

Ankara zou nog altijd op een respons wachten van de Duitse autoriteiten, meldt staatspersbureau Anadolu. Het doet allemaal sterk denken aan de opschudding over een gedicht van de Duitse komiek Jan Böhmermann. Zijn vileine tekst over Erdogan leidde vorig jaar tot een diplomatieke rel tussen beide landen. De Turkse president kan er niet goed tegen te worden ‘beledigd’ en ‘beschimpt’.

Erdogans traktatie

Erdogan bezoekt Duitsland vrijdag en zaterdag vanwege de G20-top in Hamburg. Zijn voornemen om dan ook Turkse Duitsers toe te spreken, leidde eerder al tot spanningen tussen Ankara en Berlijn.

De Duitse regering heeft duidelijk gemaakt dat ze niet zit te wachten op een dergelijke redevoering, die in Turkije wordt aangeduid als een ‘traktatie’. Voor de aanhangers van Erdogan welteverstaan. Gisteren bleek dat de Turken het daar niet bij laten zitten: ze vinden dat toestemming helemaal niet nodig is om in het Turkse consulaat te spreken. Maar daar denkt Berlijn anders over.