Met bizarre video heropent Trump aanval op CNN en ‘nepnieuws’

Opnieuw heeft de Amerikaanse president Donald Trump voor ophef gezorgd met een post op Twitter. Trump zette een oude video online uit zijn tijd als showworstelaar. In plaats van zijn tegenstander, gooit hij in de gemanipuleerde video CNN tegen de grond.

In de video wordt het logo van CNN op het hoofd van de tegenstander van Trump gezet. De Amerikaanse president wil daarmee aangeven dat hij met man en macht strijdt tegen ‘Frauduleus Nieuwsnetwerk’ CNN.

CNN diep door het stof na artikel over Trump: drie journalisten stappen op

Intern onderzoek naar fout CNN-artikel

Vorige week moest CNN diep door het stof na een artikel over Trump dat op één anonieme bron was gebaseerd. Drie journalisten namen ontslag na de publicatie van het omstreden artikel, waarin werd beweerd dat Anthony Scaramucci, een hedgefondsbaas en een intimus van Trump, banden had met een Russisch investeerdersfonds dat zou worden onderzocht door de Senaat.

CNN zelf moest het artikel van CNN.com halen, en zijn excuses aanbieden. De omroep zegt teleurgesteld te zijn in de fouten die de journalisten hebben gemaakt. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen juist flink geïnvesteerd in politieke journalistiek en grote onderzoeken.

CNN heeft intern onderzoek gedaan naar de fouten, en een team dat de journalistieke norm moet handhaven, heeft zorgen geuit over de gang van zaken rond het artikel.

‘Ik ben president, zij niet’

De timing van het artikel was extra pijnlijk voor de omroep. Het team van Trump, en met name de president zelf, beticht de zender ervan ‘nepnieuws’ te verspreiden. Journalisten die verslag doen van de gang van zaken in het Witte Huis vechten terug met de hashtag ‘#realnews’.

Trump schoffeert media van alle kanten: ‘Ik ben president en zij niet’

Tijdens een toespraak op zaterdag hekelde de Amerikaanse president weer de ‘vuilnisjournalistiek’ van CNN. ‘De neppe media hebben geprobeerd te voorkomen dat ik in het Witte Huis kwam. Maar ik ben president, en zij niet!’

De video is ruim 270.000 keer geretweet. Ook het officiële account van de Amerikaanse president, heeft de video van het account van Trump geretweet.

In 2007 deed Trump mee aan een showworstelwedstrijd van WWE. Hij scheerde onder meer het hoofd van zijn tegenstander kaal, en sloeg een andere rivaal tegen de grond bij de ‘Battle of the Billionaires’.