Leiders eensgezind, behalve over klimaat

De G20-top in Hamburg nadert zijn einde. De leiders van de twintig grootste economieën hebben volgens diplomaten een compromis over de tekst over vrijhandel bereikt.

Alleen de klimaatpassage vormt nu nog een struikelblok, meldt persbureau Reuters. Naderhand verklaarde de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat ze blij is dat alle G20-landen, met uitzondering van Amerika, de ‘onomkeerbaarheid’ van het Klimaatakkoord van Parijs inzien.

‘Het is heel duidelijk dat we niet tot consensus zijn gekomen, de verschillen zijn heel duidelijk,’ aldus Merkel over het verschil in perspectief van de Amerikanen.

Fossiele brandstoffen

Zaterdagmiddag sloot Merkel de tweedaagse G20-top af, die zich afspeelde te midden van grootschalige rellen in Hamburg. Merkel hamerde op eensgezindheid tijdens de top, en richtte zich vooral om de Amerikaanse president Donald Trump ook aan boord te houden. Trump heeft zich zeer anders opgesteld over het beschermen van de markt en over klimaatverandering.

Amerika zou een bepaling over fossiele brandstoffen in de passage over klimaat hebben willen opnemen. Die bepaling gaat als volgt: ‘De Verenigde Staten zullen erop aansturen om zo nauw mogelijk samen te werken met andere partners om hun toegang tot en gebruik van fossiele brandstoffen schoner en efficiënter te maken.’ In de passage over het klimaat staat een verwijzing naar het feit dat Trump zich vorige maand terugtrok uit het akkoord van Parijs.

Trump: top is groot succes

Wel zou het land achter een passage over de bestrijding van het protectionisme scharen. Trump heeft Merkel persoonlijk gefeliciteerd voor het ‘succes’ van de G20-top. ‘Je bent geweldig geweest en je hebt fantastisch werk geleverd. Zeer veel dank, bondskanselier,’ verklaarde Trump. Merkel trakteerde haar collega’s vrijdag op een concert van het filharmonische orkest van Hamburg, dat een repertoire van Beethoven opvoerde.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief >>

Linkse activisten relden ondertussen flink door. Vooral aan de wijk Schanzenviertel werd fikse schade toegebracht. Daar werden winkels geplunderd, en barricades in brand gestoken. De politie zou met terughoudendheid hebben gereageerd, uit angst het geweld van de activisten nog verder op te stoken. Bij de rellen raakten 197 agenten gewond, en werden 19 arrestaties verricht.