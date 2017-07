Londen pakt nationaliteit jihadisten af

Het Verenigd Koninkrijk ontneemt 150 jihadisten en andere criminelen de Britse nationaliteit. De overheid is bang dat de voormalig staatsburgers anders terug zouden komen naar hun thuisland en dood en verderf zullen zaaien.

Dat schrijft The Sunday Times. Ook van jihadbruiden is de nationaliteit afgenomen. De beslissing is genomen nu Islamitische Staat (IS) steeds meer terrein moet prijsgeven.

Strijd om Raqqa nog gaande

Het gaat alleen om jihadisten en criminelen die ook nog een andere nationaliteit hebben. Volgens het internationaal recht is het namelijk verboden om mensen statenloos te maken.

Het kalifaat brokkelt steeds verder af. Onlangs hebben Iraakse troepen de miljoenenstad Mosul in het noorden van het land heroverd. De strijd om het Syrische Raqqa is nog altijd bezig. Raqqa is de door IS verklaarde hoofdstad van het IS-gebied.

Vaak bekeerlingen

Nederlanders die afreisden naar het kalifaat om te strijden voor terreurgroep IS zijn relatief vaak bekeerlingen en Marokkanen. Ongeveer vijftig Syriëgangers keerden terug.

Zij worden door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in de gaten gehouden. De Syrië- en Irakgangers vormen een enorme bedreiging voor de staatsveiligheid.

De nieuwe terugkeerders zijn ook gevaarlijker dan de Syriëgangers die eerder terug naar Nederland kwamen, meldde de inlichtingendienst eerder al. De kans is namelijk veel groter dat ze daadwerkelijk op het slagveld hebben rondgehangen. Hun drempel om ook in West-Europa geweld te gebruiken ligt waarschijnlijk behoorlijk laag.