Trump roemt ‘transparantie’ zoon na onthullen mails

De Amerikaanse president Donald Trump roemt zijn zoon om ‘de transparantie’ die hij aan de dag legt. Dinsdag onthulde Donald Trump jr. een mailwisseling met een Russische advocaat. Ze bood hem belastende informatie aan over Hillary Clinton, tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen.

Donald Trump bleef tot nog toe zwijgen als het graf over deze affaire, die mogelijk nieuw bewijs oplevert in het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Nu laat hij in een verklaring van het Witte Huis weten dat ‘mijn zoon een eerste klas mens is, ik juich zijn transparantie toe.’

Afgelopen dagen stapelden de vragen aan het adres van de zoon van Donald Trump zich op: had hij contact gehad met een Russische advocate om de campagne van Hillary Clinton te beschadigen? En was zij verbonden aan het Kremlin? Vandaag komt Donald Trump jr. met een antwoord.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief >>

Mailconversatie op Twitter

De zoon van Donald Trump publiceert de gehele mailconversatie met de Russische advocate Natalia Veselnitskaja. De advocate zou, volgens de Amerikaanse krant The New York Times, banden hebben met het Kremlin.

Ze had een ontmoeting met de zoon van Donald Trump, om hem aan belastende informatie over presidentskandidate Hillary Clinton te helpen. Donald Trump jr. zegt de mails te publiceren met het oog op totale transparantie. Diverse kranten hadden de mailwisseling in handen. De mails waren ongetwijfeld openbaar geworden.

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 juli 2017

Belastende informatie Democraten

Deze Russische advocate bood hem informatie aan die de Democratische partij kon schaden tijdens de verkiezingscampagne. Donald Trump jr. stemde hiermee in, omdat het de campagne van zijn vader goed uit zo komen. De vergadering werd uiteindelijk gehouden in New York, maar leverde voor de zoon van de Amerikaanse president geen informatie op. Gisteren liet Donald Trump jr. op Twitter weten dat de ontmoeting tussen hemzelf en de Russische advocate onzinnig was. Het is nog onduidelijk wat dit zal betekenen voor het onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

Media & Dems are extremely invested in the Russia story. If this nonsense meeting is all they have after a yr, I understand the desperation! — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 juli 2017

Russische advocate ontkent

De Russische advocate Natalia Veselnitskaja zegt in een interview met NBC dat ze helemaal niet over belastende informatie beschikte. De ontmoeting met Veselnitskaja in de Trump Tower in New York – waar ook Trumps schoonzoon Jared Kushner en toenmalig campagneleider Paul Manafort aanwezig waren – was opgezet door de Russische zanger Emin Agalarov. Trump Sr. zegt fan te zijn van Agalarov, en had een kleine rol in een van diens videoclips. Trump, toen nog zakenman, sprak in de video zijn beroemde catchphrase uit: ‘You’re fired’.

De Amerikaanse media zoeken al maanden naar verder bewijs over de banden tussen Trump en Rusland. Momenteel lopen diverse onderzoeken naar zowel de Russische hacks bij de verkiezingen als de vermeende relatie tussen het team van Trump en de Russische president Vladimir Poetin.