Erdogan spreekt over rel met Duitsland: ‘Jullie maken ons niet bang’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft eindelijk zelf van zich laten horen in de nieuwste politieke rel met Duitsland. ‘Jullie kunnen ons niet bang maken,’ reageert hij op woorden van de Duitse minister van Economische Zaken Brigitte Zypries.

Het Duitse ministerie verklaarde vrijdag dat alle Turkse wapenverzoeken worden herzien. Ook raadt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel het bedrijven af om verder nog investeringen te doen in Turkije: iedereen kan daar zomaar worden opgepakt, luidt de waarschuwing van Gabriel.

‘Ik wil mijn Duitse vrienden en de rest van de wereld eraan herinneren: jullie kunnen het je niet veroorloven om Turkije door het slijk te halen of te intimideren. Jullie kunnen ons met dit soort dingen ook niet bang maken,’ zegt Erdogan vrijdag. ‘We zullen doorgaan met de investeringen van Duitse bedrijven zoals we altijd hebben gedaan.’ Het zijn de eerste publiekelijke woorden van de Erdogan in de nieuwste politieke rel met Duitsland. Eerder deze week liet hij de verklaringen over aan verschillende ministers uit zijn kabinet.

Rel escaleerde met arrestatie van activist

De spanning tussen de twee landen escaleerde eerder deze week met de arrestatie van de Duitse activist Peter Steudtner in Istanbul. Hij werd opgepakt op een congres over internetveiligheid en wordt ervan beschuldigd banden te hebben met een ‘gewapende terroristische organisatie’. Onzin, reageerde het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag. Dinsdag zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel al dat zijn arrestatie ‘zonder enige rechtvaardiging’ gebeurde.

Eerder verklaarde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel dat het Duitse reisadvies naar Turkije wordt aangescherpt, en dat de Duitse regering wil proberen om de financiële steun van de Europese Unie aan Turkije te beëindigen, als de regering van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan niet tot inkeer komt.

Donderdag bagatelliseerde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu de ernst van de rel, en wees hij op zijn vriendschap met Gabriel. Volgens Cavusoglu is hun contact ook in moeilijke tijden niet verbroken. ‘We bellen elkaar wanneer we dat willen. Bovendien communiceren we via sms, dus met korte berichtjes, als er een onderwerp ligt. Hij schrijft mij, en ik schrijf hem.’

Olie op het vuur

De Turkse minister van Economische Zaken Nihat Zeybekci zegt vrijdag dat Duitsland ‘zijn ongepaste commentaar moet herzien’. ‘We moeten ervoor waken dat we woorden gebruiken die de economie langdurige schade toebrengen,’ aldus de minister.

Maar onmiddellijk na de uitspraak van Zeybekci gooide de Duitse regering olie op het vuur, en verklaarde dat alle toekomstige Turkse wapenverzoeken worden herzien. ‘We checken alle verzoeken’ aldus een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. In de praktijk betekent dat vermoedelijk dat nieuwe exportverzoeken niet worden gehonoreerd, maar dat lopende projecten niet in gevaar komen, meldt persbureau Reuters. Er zijn namelijk geen internationale sancties uitgevaardigd tegen Turkije.

De Duitse wapenhandel naar Turkije is significant: in 2016 exporteerde de Duitse regering zo’n 83.9 miljoen euro aan wapens naar Turkije. In de eerste vier maanden van dit jaar werden bovendien al projecten ter waarde van zo’n 22 miljoen euro in totaal goedgekeurd. Het gaat daarmee om leveringen voor de Turkse marine en voor gezamenlijke projecten die onder de NAVO-vlag worden uitgevoerd.