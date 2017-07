Erdogan herdenkt mislukte coup met wrede taal

De Turkse regering staat dit weekeinde samen met honderdduizenden aanhangers stil bij de mislukte staatsgreep van precies een jaar geleden. De taal is wreed en hard. Iedereen krijgt ervan langs, ook de belangrijkste oppositieleider, Kemal Kilicdaroglu.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan blijft naar eigen zeggen onverminderd hard optreden tegen de plegers van de mislukte staatsgreep van vorig jaar. ‘De ellendige coupplegers en iedereen die tegen ons heeft gestookt, zullen van nu af aan geen rust meer vinden,’ zei hij in de nacht van zaterdag op zondag in een toespraak tot het parlement in Ankara.

Doodstraf

De volksvertegenwoordiging werd in die nacht getroffen door bommen en raakte zwaar beschadigd. Als het parlement besluit de doodstraf weer in te voeren, zet Erdogan daar onmiddellijk zijn handtekening onder. ‘De coupplegers die de Bosporusbrug afsloten die nacht wilden laten zien dat ze de boel controleerden, maar kregen te maken met miljoenen die de straat opgingen en de eer van hun land verdedigden,’ sprak de Turkse president.

Om daarna ouderwets dreigend te worden: ‘De verraders achter deze staatsgreep zou ik het hoofd eraf willen breken!’ Ook wil hij dat de coupplegers in de rechtbank verschijnen ‘zoals in Guantanamo Bay (het Amerikaanse kamp voor terreurverdachten, red.)’: in dezelfde overalls, voor iedereen zichtbaar.

Erdogans tweede staatsgreep

Parlementsvoorzitter Ismail Kahraman ging nog een stap verder in de toch al scherpe retoriek. Fethullah Gülen – die er door Ankara van wordt verdacht het brein te zijn achter de coup- is een ‘geesteszieke schizofreen’. Kahraman: ‘Volk, vlag, Koran, geloof, gebed, vrijheid, onafhankelijkheid zijn onze eer en onze waarden. Van wie daaraan komt, breken wij de handen, snijden wij de tong af en vernietigen wij het leven.’ Kahraman behoort tot de regerende AK-partij, die door Erdogan wordt geleid.

De grootste oppositiepartijen de CHP en de pro-Koerdische HDP bleven weg bij de nachtelijke parlementszitting. Hun leiders beschuldigden de regering van vernietiging van de rechtsstaat en het doorvoeren van een ‘tweede putsch’. Na de staatsgreep greep Erdogan bikkelhard in. 150.000 mensen werden uit overheidsdienst ontslagen of geschorst, academici op straat gezet en 50.000 gevangengezet. Ook journalisten en vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties zijn opgepakt. Erdogan houdt het land in een ijzeren greep.

Hij betichtte CHP-leider Kemal Kilicdaroglu ervan gemene zaak met de coupplegers te maken en noemde hem een ‘lafaard’. Kilicdaroglu kreeg naar schatting een miljoen mensen op de been bij een protestmanifestatie een week geleden.