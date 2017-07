Erdogan tegen partijleden: ben je moe, ga dan weg

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil in aanloop naar de parlementsverkiezingen in 2019 alleen maar energieke partijleden om zich heen. Mensen die zichzelf betrappen op ‘oververmoeidheid’ kunnen zijn islamistische AK-partij beter de rug toekeren.

‘Mensen die moe zijn, kunnen hun functie beter overdragen op iemand anders,’ zegt de Turkse president donderdag in een privémeeting met AK-partijbonzen, schrijft de Turkse krant Hurriyet.

‘Klop op elke deur!’

Hij wil zijn ondergeschikten aansporen om eens wat actiever te worden ‘om zo een te zijn met de burgers’. Huis na huis. Op elke deur moet worden geklopt. Iedereen moet de hand worden geschud. Erdogan geeft grif toe dat het moeilijker is om de harten van de mensen te winnen. ‘Het is niet eenvoudig een macht te zijn. We moeten gewoon 50 + 1 procent winnen (voor een absolute meerderheid, red.).

Tijdens het onderonsje met hooggeplaatste partijleden, onder meer ministers en parlementariërs – liet hij ook weten zich niet meer te kunnen verlaten op zijn buitenlandse bondgenoten: ‘Onze burgers weten dat onze strijd een tweede onafhankelijkheidsoorlog is.’ Bij de vorige parlementsverkiezingen verloor Erdogan tot zijn schrik de absolute meerderheid. Een nieuwe regering werd niet gevormd, waarna een nieuwe stembusgang werd uitgeschreven. Toen lukte het wel een meerderheid achter zich te krijgen.

Korte metten maken met tegenstanders

Erdogan heeft na het referendum in april onevenredig veel macht. Dat komt hem goed uit, want zo kan hij vrijwel onbekommerd korte metten maken met tegenstanders. Bijvoorbeeld personen die hij verdenkt van lidmaatschap van het door hem verketterde Gülen-netwerk. Duizenden zitten vast of zij ontslagen uit overheidsdienst en onderwijsinstellingen.

In dat licht zijn Erdogans opmerkingen van gisteren erg opmerkelijk: de islamitische wereld raakt intelligente studenten kwijt aan het Westen, constateert Erdogan. Die brain drain moet gestopt worden, vindt hij: ‘Die leegloop zorgt ervoor dat onze wetenschappelijke wereld wordt gereduceerd tot een woestijn.’ De Turkse president keurde onlangs nog goed dat de evolutietheorie van Charles Darwin uit het lespakket wordt geschrapt, ten gunste van het concept ‘jihad’.