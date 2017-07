EU dreigt met sancties: Bangladesh weigert migranten terug te nemen

De Europese Unie dreigt met historisch strenge sancties tegen Bangladesh omdat dat land weigert economische migranten terug te nemen. Brussel waarschuwde de Bengaalse regering, die niet bereid is mee te helpen bij het terugsturen van migranten in Italië en Griekenland.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, geeft aan dat de EU de Bengaalse regering onder druk zet om Zuid-Europese landen te helpen met de migrantenproblematiek. ‘We zetten druk achter het gesprek met Dhaka om een effectieve oplossing te vinden,’ aldus Juncker.

Einde kledingexport

Tot nu toe zet Bangladesh de hakken in het zand. Als dat zo doorgaat, grijpt de EU hard in. De EU dreigt met het beperken van de uitgifte van visa aan diplomaten en topmannen.

Mogelijk wordt de kledingexport van Bangladesh naar Europa aan banden gelegd. Dat zou dramatische gevolgen kunnen hebben voor Bangladesh, waar veel multinationals belangrijke fabrieken hebben.

Nog nooit dreigde Brussel met dit soort sancties.

Bijna tienduizend Bengalen moeten worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie komen de meeste migranten die illegaal naar Europa trekken uit Bangladesh. De IOM geeft aan dat Bengalen tussen de 6.800 en 7.000 euro aan mensensmokkelaars betalen voor de oversteek naar landen als Italië en Griekenland.

Bangladesh weigert mee te werken

Een groot deel van de Bengalen die naar Europa reizen, woonde de afgelopen jaren in Golfstaten. In landen als Saudi-Arabië, Kuweit en Qatar wonen in totaal 3,7 miljoen Bengaalse gastarbeiders. Zij doen zeer gevaarlijk werk: tussen 2004 en 2009 werden 8.000 stoffelijke overschotten gerepatrieerd. Bengalen werken in veel gevallen onder onmenselijke omstandigheden. Om aan die situatie te ontsnappen, probeert een deel naar Europa te komen.

Bangladesh wordt als veilig land beschouwd. De Bengaalse migranten maken Europa dus weinig kans op asiel. Bangladesh weigert mee te werken aan het programma van het EU-agentschap Frontex, dat bijvoorbeeld uitzetvluchten kan regelen naar landen die tot medewerking bereid zijn. Ook weigert het land reisdocumenten te verstrekken aan illegale Bengalen.