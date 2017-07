EU wil sancties tegen mensensmokkel, maar deze landen liggen dwars

Leiders van de Europese Unie willen internationale sancties tegen mensensmokkelaars in Libië, die de grote migrantenstroom vanuit het Afrikaanse continent naar Europa faciliteren. Een sanctielijst moet door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties worden goedgekeurd.

Maar China en Rusland liggen dwars. De twee landen zijn tegen het opstellen van een sanctielijst door de VN voor individuele mensensmokkelaars, aldus EU-functionarissen na een nacht onderhandelen over de G20-slotverklaring die zaterdagmiddag naar buiten wordt gebracht.

Permanente leden

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Chinese collega Xi Jinping zijn wel bereid om de ‘noodzaak’ om mensensmokkelaars te bestrijden te onderschrijven, maar willen geen lijst. Voor die lijst is instemming van de volledige VN-Veiligheidsraad nodig, waar Rusland en China als permanente leden gelden.

Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk stelde de VN-lijst voor als middel om mensensmokkelaars ‘op meedogenloze wijze’ te bestrijden. ‘Een concrete maatregel als deze is wel het minste wat we op internationaal niveau kunnen doen,’ verklaarde hij vrijdag.

Businessmodel verbreken

De sancties moeten het businessmodel van de mensensmokkelaars interrumperen. Hun tegoeden worden daarmee bevroren en er kan een reisverbod tegen hen worden ingesteld. De leiders die daar niet aan zouden willen meewerken zijn volgens Tusk ‘hypocriet’. Dat mensensmokkel een uiterst lucratieve tak van de georganiseerde misdaad is, was al bekend. Volgens Tusk genereerden mensensmokkelaars tenminste 1.6 miljard dollar aan omzet in 2016.

Manfred Weber, de Duitse fractievoorzitter van de Europese Volkspartij (EVP) in het Europees Parlement, wil nog een stapje verder gaan. Hij wil dat Operation Sophia – de EU-operatie die verantwoordelijk is voor de strijd tegen mensensmokkel in de Middellandse Zee – een mandaat krijt om de Libische wateren te betreden. Daarvoor zou wederom toestemming van de VN nodig zijn. Ook wil Weber dat leden van die operatie zo nodig wapens krijgen om de smokkelaars te bestrijden.