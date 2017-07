Gabriel schrijft Turkse Duitsers: ‘Jullie horen bij ons’

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel richt zich tot de Turkse gemeenschap in Duitsland naar aanleiding van de nieuwste politieke rel. ‘U, de mensen van Turkse afkomst in Duitsland, hoort bij ons, met of zonder Duits paspoort,’ schrijft Gabriel zaterdag in een open brief in de grootste krant van Duitsland, Bild.

Gabriel schrijft dat de Duitse regering niet dadenloos kan toezien hoe Duitse staatsburgers van onbesproken gedrag in Turkije achter slot en grendel belanden.

De politiek van Duitsland tegenover Turkije zal daarom veranderen, aldus Gabriel. ‘Maar wat we moeten weten is: niets daarvan is gericht tegen mensen in Turkije en tegen onze medeburgers met Turkse wortels in Duitsland.’

Duitse maatregelen

De spanningen tussen de regeringen in Berlijn en Ankara zijn de afgelopen weken flink opgelopen. De katalysator was de arrestatie van de Duitse activist Peter Steudtner in Istanbul begin juli. Donderdag kondigde Gabriel maatregelen aan: zo wordt het reisadvies naar Turkije voor Duitsers aangescherpt, en wil de Duitse regering de financiële steun aan Turkije stopzetten als de regering van Recep Tayyip Erdogan niet tot inkeer komt.

Ook wordt de exportverzekering die de Duitse overheid geeft voor de uitvoer van producten naar of investeringen in Turkije heroverwogen, en worden alle Turkse wapenverzoeken herzien.

Erdogan: intimideer ons niet

Erdogan reageerde vrijdagmiddag op de rel. ‘Ik wil mijn Duitse vrienden en de rest van de wereld eraan herinneren: jullie kunnen het je niet veroorloven om Turkije door het slijk te halen of te intimideren. Jullie kunnen ons met dit soort dingen ook niet bang maken,’ aldus Erdogan.

‘We zullen doorgaan met de investeringen van Duitse bedrijven zoals we altijd hebben gedaan.’ Het zijn de eerste publiekelijke woorden van de Erdogan in de nieuwste politieke rel met Duitsland. Eerder deze week liet hij de verklaringen over aan verschillende ministers uit zijn kabinet.