Gefrustreerde Trump dreigt: ik draai de geldkraan dicht!

Is de Amerikaanse president Donald Trump bereid om na zijn nieuwste nederlaag inzake het Obamacare-dossier belangrijke betalingen aan zorgverzekeraars stop te zetten? Het heeft er alle schijn van.

‘Als niet snel een nieuwe zorgwet wordt goedgekeurd, worden bail-outs voor verzekeringsbedrijven en bail-outs voor leden van het Congres op zeer korte termijn stopgezet,’ waarschuwde hij op Twitter.

Ifa new HealthCareBillis notapprovedquickly, BAILOUTS forInsurance Companies andBAILOUTS forMembers of Congresswillend verysoon! — Donald J. Trump(@realDonaldTrump) 29 juli 2017

McCain bracht de beslissing

Trump lijkt met het eerste deel van zijn tweet te verwijzen naar de subsidie die de federale overheid overmaakt naar zorgverzekeraars. Dat geld is bedoeld om de kosten voor het verzekeren van minima te drukken. Als de president die overheidsbijdrage schrapt, gaan hun premies naar verwachting fors omhoog. Dat is waar de leider van de Democraten Chuck Schumer dan ook voor waarschuwt: dat straks miljoenen Amerikanen meer premie moeten betalen als Trump stopt met die zogeheten cost-sharing reduction.

Die subsidie kost de federale overheid zo’n 8 miljard dollar (6,8 miljard euro) per jaar. De president heeft eerder al opgeroepen om de zorgwet Affordable Care Act, in de volksmond Obamacare, te laten ‘imploderen’. Via die onder ex-president Barack Obama ingevoerde wet zijn tientallen miljoenen Amerikanen verzekerd. Pogingen van de Republikeinen om de wet af te schaffen, liepen vooralsnog op niets uit.

Deze week verloren de Republikeinen de stemming over een nieuw, afgeslankt zorgvoorstel met een uiterst nipt verschil, door toedoen van eigen partij. De beslissing viel uiteindelijk door de Republikeinse Senator John McCain, die tegen zijn eigen partij stemde. McCain, die ernstig ziek is, liet de Republikeinen tot het laatste moment in spanning. Vicepresident Mike Pence probeerde hem urenlang over de streep te trekken, maar slaagde er niet in: McCain stemde resoluut tegen. Trump geeft het intussen niet op: hij eist een nieuwe stemming.