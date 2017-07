Nacht van heftige rellen laat ravage achter in Hamburg

Na een dag en nacht van heftige rellen, begint zaterdagochtend in Hamburg in relatieve rust. De politie meldt dat het de situatie weer onder controle heeft.

Wel hebben activisten in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker twee winkels geplunderd bij ernstige rellen in de wijk Schanzenviertel in Hamburg. Volgens de politie vielen de inboedels van een kruidenier en een drogisterij ten prooi aan de actievoerders, die opereert onder de naam ‘Welcome to Hell’. Het Duitse persbureau laat bijvoorbeeld foto’s zien hoe de voorruit van het Hamburgse filiaal van winkelketen Flying Tiger aan stukken ligt.

Heftige Krawalle, geplünderte Geschäfte und viel Zerstörung. Das Hamburger Schanzenviertel am frühen Samstagmorgen. #G20 (sbr) pic.twitter.com/4M1nRptHwQ — dpa (@dpa) July 8, 2017

Radicaal-linkse wijk

De wijk Schanzenviertel, een wijk die bekend staat om zijn kraakcultuur en radicaal-linkse activisten, was vrijdag urenlang het toneel van confrontaties tussen de politie en activisten. Die wierpen in de straten barricades op om ze vervolgens in brand te steken. De straten werden overspoeld door een grote vlammenzee.

Vermomde activisten liepen bovendien met ijzeren staven en catapults rond. De politie moest waterkanonnen inzetten om de groepen relschoppers uit elkaar te drijven.

Volgens de politie waren het vooral leden van radicale Black Bloc, een beweging die het kapitalisme omver wil werpen. Leden van die beweging liepen met bivakmutsen rond, die ze weigerden af te doen toen politie daarnaar vroeg. In plaats daarvan, bekogelden ze de politie met staven en flessen.

De Duitse Mobiele Eenheid moest met groot materieel uitrukken bij de rellen maar zij kon niet verhinderen dat het geweld escaleerde. De politie zou bewust hebben gekozen voor een beperkte confrontatie met de linkse extremisten. De bereidheid bij deze groep om geweld te gebruiken was volgende de politie bijzonder groot. Het risico op zware verwondingen en nog heftigere rellen zou groter zijn geweest als de ME harder had opgetreden.

Bij de rellen, die twee dagen duurden, zijn in totaal 197 politieagenten gewond geraakt. Er zijn 19 mensen gearresteerd, en veel meer mensen vastgehouden. De politie moest vrijdag om extra versterking vragen

Bewondering voor politie

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en SPD-leider Martin Schulz spraken vrijdagochtend al hun afschuw uit voor de rellen en de relschoppers. ‘Ik heb alle begrip voor vreedzame protesten, maar gewelddadige protesten zetten het leven van mensen op het spel,’ aldus Merkel zaterdag.

Tijdens de G20, die zaterdag weer hervat is, prijzen deelnemers het werk van de politie, dat het evenement zelf wel veilig wist te houden. Wel werd een uitje voor de Amerikaanse first lady Melania Trump afgeblazen: vanwege de veiligheid liet de politie niet toe dat haar autocolonne haar hotel mocht verlaten. Daardoor kon zij niet naar een tour van de historische haven van Hamburg. De G20 is zaterdag afgelopen.