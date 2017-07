Het wordt pijnlijk, zegt Rusland over nieuwe sancties

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft bijna unaniem ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland, Noord-Korea en Iran. Rusland valt onder de nieuwe sancties om het land te straffen voor de vermeende inmenging bij de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Moskou, Iran en de EU reageren verbolgen.

Slechts drie Afgevaardigden stemden tegen de nieuwe sancties. Spreekt de Amerikaanse president Donald Trump zijn veto niet uit over het wetsvoorstel, dan komen de sancties er. Een lastige beslissing voor Trump, die de banden met Rusland juist wil aanhalen en uit is op stabiliteit.

Rusland en Iran reageren

Moskou heeft laten weten dat het al tegenmaatregelen heeft voorbereid. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Sergej Rijabkov, zegt dat nieuwe sancties de relatie tussen beide landen zullen verslechteren. Parlementariër Konstantin Kosatsjev, voorzitter van de buitenlandcommissie van de Doema – het Russische parlement – bevestigt Rijabkovs uitspraken: Rusland zal met pijnlijke tegenmaatregelen komen. Een verdere verslechtering van de bilaterale samenwerking is onvermijdelijk.

Naast Moskou reageert ook Iran verbolgen. Abbas Araqchi, plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken, laat weten dat ook Iran tegenmaatregelen zal nemen. Hij noemde de nieuwe sancties een vijandelijke zet gericht op het beschadigen van de Islamitische Republiek Iran, iets wat niet onbeantwoord kan blijven. Araqchi is naast minister van Buitenlandse Zaken ook Irans hoofdonderhandelaar bij de gesprekken met onder meer de Verenigde Staten over Irans nucleaire ambities.

Europa slachtoffer nieuwe sancties

Europa is niet geamuseerd

Hoewel zelf niet getroffen, keurt ook de Europese Commissie de nieuwe sancties tegen Moskou af. Vooral het unilaterale optreden van de Verenigde Staten wordt niet gewaardeerd. Tot dusver zijn alle sancties tegen Rusland met de Europese Unie gecoördineerd. De EU had daardoor zeggenschap over hoever de sancties moesten gaan. Dat is nu niet het geval. Het resultaat is pijnlijk voor Europa. De nieuwe Amerikaanse sancties kunnen ernstige gevolgen hebben voor de Russische energieleveranties aan Europa.