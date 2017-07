Het zal goed knetteren op G20-top: hierop moet u letten

Vrijdag en zaterdag staan in het teken van de G20-top in de Duitse stad Hamburg. Wat we kunnen verwachten: randzaken in de marge, spannende onderonsjes en frictie op thema’s als klimaat, migratie en vrijhandel.

Eén leider heeft bij voorbaat succes behaald, alleen al vanwege het feit dat hij aanwezig is: Mark Rutte. Nederland staat in de top-20 van grootste economieën en streeft al jaren naar een vaste plaats tussen de groten der aarde. Al het gelobby betaalde uit: gastvrouw Angela Merkel besloot in december vorig jaar Nederland een uitnodiging te sturen. Waar het kabinet natuurlijk gretig op inging.

Wat kunnen we nog meer tegemoetzien op de ongetwijfeld roerige top in Hamburg? Deze onderwerpen en ontmoetingen zouden wel eens vuurwerk kunnen opleveren.

‘The Donald’ en Vladimir Poetin

Vrijdag is het moment daar: dan zullen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin voor de eerste keer elkaars hand schudden. Vele ogen zijn op deze topontmoeting gericht, want er is één onderwerp dat alles overschaduwt: onderzoek naar de vermeende Russische bemoeienis tijdens de Amerikaanse verkiezingen en contacten van Trumps campagneteam met het Kremlin.

Leggen de twee wereldleiders het brisante dossier op tafel? Trump wil graag betere relaties met Rusland, maar er schuilen ook addertjes in het gras. Volgens een commentator van de Amerikaanse krant The Wall Street Journal moet Trump oppassen niet al te vriendelijk zijn – het zou hem namelijk des te verdachter maken in de ogen van veel mensen. Thema’s die sowieso de revue passeren zijn de burgeroorlog in Syrië (Amerika en Rusland staan lijnrecht tegenover elkaar), de Oekraïne-kwestie. En uiteraard Noord-Korea, waarover de spanningen weer snel oplopen. China is de spil.

Merkel vs. Trump: wrevel over klimaat, vrijhandel

De top is voor de Duitse bondskanselier de gelegenheid om zich op te werpen als de alternatieve leider van het Westen. De anti-Trump zeg maar. Vorige week lichtte Merkel al een tipje van de sluier op van wat de Amerikaanse president te wachten staat in Hamburg: ongemakkelijke gesprekken, een koel welkom.

Wereldwijde samenwerking is volgens Merkel de oplossing voor nijpende kwesties als klimaat en vrijhandel: ‘Zij die denken dat de problemen in de wereld kunnen worden opgelost door isolationisme en protectionisme, zien het verkeerd.’ Een sneer naar Trumps America First-beleid. Het Witte Huis trok zich terug uit het Parijse klimaatakkoord en is verklaard tegenstander van vrijhandelsverdragen. De Frans-Duitse EU-tandem moet er niks van hebben. In dat licht is het interessant hoe de Franse president Emmanuel Macron zich zal gedragen met zijn ‘Make Our Planet Great Again‘.

De streken van Recep Tayyip Erdogan

Turkije krijgt steevast een uitnodiging voor de G20-top. Zo ook deze editie, en die wordt door de Turkse president Erdogan wellicht aangegrepen voor een event. Hij is van plan om zijn Turks-Duitse aanhangers te ‘trakteren’ (zijn woorden) op een ongetwijfeld ronkende toespraak. In de marges van de G20-top, maar daarom niet minder omstreden.

De Duitse regering zit er totaal niet op te wachten en verbood de speech al. Turkije is niet voornemens daarnaar te luisteren. Dan maar in het Turkse consulaat, klonk het boos uit Ankara. De voortekenen zijn ongunstig. In een interview met het Duitse dagblad Die Zeit zegt Erdogan dinsdag niet te kunnen begrijpen waarom hij ‘zijn’ burgers (let wel: Turkse Duitsers) niet vrij mag toespreken. ‘Duitsland pleegt politieke zelfmoord,’ vindt hij. Afwachten geblazen: zijn de Turken echt bereid de boel op de spits te drijven?

Grootschalig (linksradicaal) geweld na wapenvondst?

Erdogan is vooral de wacht aangezet, omdat de Duitse autoriteiten bevreesd zijn voor rellen tussen zijn fans en bijvoorbeeld aanhangers van de Koerdische PKK, een verboden terreurgroep. Traditiegetrouw trekken dit soort mondiale bijeenkomsten ook anti-globaliseringsbetogers aan, mensen die het niet eens zijn met de economische agenda van de G20-top.

De Duitse politie houdt ernstig rekening met uitgebreide protesten die zich kunnen ontwikkelen tot veldslagen. De politie zet meer dan 15.000 agenten in om de top in goede banen te leiden – ook om mogelijke terreur voor te zijn.