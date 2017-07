Irak: ‘Over enkele uren is Mosul weer van ons’

Het Iraakse leger heeft zich opnieuw optimistisch geuit over de bevrijding van Mosul uit de klauwen van terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Irak verwacht zaterdag de ‘laatste meters’ van de Oude Stad van Mosul in te nemen.

‘Het is een kwestie van uren. Dan wordt de overwinning uitgeroepen,’ meldt de Iraakse staats-tv op gezag van een correspondent die meeloopt met de troepen in Mosul.

Optimistische woorden

De Oude Stad van Mosul is een wirwar van smalle, kronkelige straatjes en steegjes waar de huizen vaak een voor een moeten worden heroverd. Het Iraakse leger heeft zich in de afgelopen maanden vaker hoopvol uitgesproken over de herovering van Mosul. Eind juni liet het leger weten dat het nog maar enkele dagen zou duren voordat Mosul volledig onder controle zou zijn. Een aantal weken daarvoor werd de hoop uitgesproken dat de Iraakse miljoenenstad nog voor de start van de ramadan weer in handen zou zijn van het Iraakse leger. Dat bleek toen niet het geval.

De Iraakse premier Haider al-Abadi verklaarde een week geleden al dat de ‘leugenstaat’ van IS tot een einde was gekomen, toen Iraakse troepen de symbolische al-Nuri-moskee wisten te heroveren. Die moskee is echter grotendeels weggevaagd doordat terroristen van IS hem een week eerder opbliezen. Volgens al-Abadi zouden zij inmiddels amper meer terugvechten.

Verwoeste infrastructuur

Het offensief op Mosul begon in oktober en duurt nu al ruim negen maanden. De Iraakse troepen worden door de internationale coalitie tegen IS onder leiding van de Amerikanen bijgestaan vanuit de lucht. Mosul is de zelfbenoemde ‘hoofdstad’ van het IS-‘kalifaat’ in Irak. Het is tevens de plek waar IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi in 2014 het ‘kalifaat’ uitriep. Als de stad weer in handen valt van het Iraakse leger, heeft IS in Irak alleen nog maar kleine, rurale woestijngebiedjes in handen. Al-Baghdadi zelf zou de stad al maanden geleden zijn ontvlucht.

De stad ligt er bovendien armoedig bij. Volgens schattingen van de Verenigde Naties zal het zo’n 1 miljard dollar kosten om de basisinfrastructuur van Mosul te herstellen. Bij de slag om Mosul zijn zo’n 500 gebouwen volledig verwoest, en bijna een miljoen mensen verdreven.