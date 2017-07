‘IS-leider Al-Baghdadi gesneuveld’

Al een aantal malen ging het gerucht dat de leider van de terreurgroep Islamitische Staat zou zijn overleden. Vandaag wordt de dood van Al-Baghdadi voor het eerst bevestigd door het Syrische observatorium voor de mensenrechten. De man die in 2014 het kalifaat uitriep, zou zijn gesneuveld in Mosul.

Een officiële verklaring van Islamitische Staat over de dood van de leider blijft echter uit. Ook het persbureau van IS, Amaq, laat niets horen. Het Syrische observatorium zegt echter dat het via meerdere bronnen binnen terreurgroep IS heeft vernomen dat Abu Bakr Al-Baghdadi is gesneuveld. Hoe Al-Baghdadi aan zijn einde is gekomen, is nog niet duidelijk.

Rusland claimde dood Al-Baghdadi

In mei claimde het Russische leger al dat de leider van IS dodelijk zou zijn getroffen door een luchtaanval op Mosul. Ook Iran liet kort daarop weten dat de terrorist niet meer in leven was. Het Amerikaanse ministerie van Defensie kan echter nog niet met zekerheid zeggen dat de leider van IS dood is.

Het uitroepen van het kalifaat, in 2014 in een moskee in Mosul, was het enige bekende publieke optreden van Al-Baghdadi. Gisteren maakte het Iraakse leger bekend dat Mosul, de hoofdstad van het kalifaat, weer in handen is van Irak. IS heeft nog wel de Syrische stad Raqqa in handen. Die wordt belegerd door een coalitie onder leiding van Amerika.