IS zint op wraak: 173 zelfmoordterroristen naar Europa

Terreurgroep Islamitische Staat wil zo’n 173 opgeleide terroristen naar Europa sturen. De potentiële zelfmoordterroristen moeten wraak nemen voor de overwinningen van de coalitie tegen IS in het Midden-Oosten.

Dat blijkt uit een lijst van de internationale antimisdaadorganisatie Interpol, waarover de Britse krant The Guardian bericht.

Reden tot paniek

Op de lijst staan getrainde terroristen die gericht naar Europa worden gestuurd om zelfmoordaanslagen te plegen. Het betreft personen die ‘waarschijnlijk zijn getraind om explosieven te maken die enorme schade kunnen aanrichten. Men gelooft dat ze internationaal kunnen reizen om deel te nemen aan terroristische activiteiten.’

Er is vooralsnog geen bewijs gevonden dat ook maar een van de terroristen zich al in Europa bevindt.

Volgens The Guardian is de lijst van Interpol toch reden voor paniek. De organisatie doet naar aanleiding van de lijst onderzoek naar de individuen. Europese landen kunnen de terreuraanslagen verwachten op vrij grote schaal.

Lijst is routine

De lijst van Interpol is tot stand gekomen naar aanleiding van onderzoek in gebieden die de internationale coalitie en het leger van zowel Irak als Syrië op IS hebben heroverd. In IS-kantoren en militaire bases van het ‘kalifaat’ zijn documenten gevonden over de individuen. Tot nu toe zijn er 173 geïdentificeerd.

Interpol zelf maant tot kalmte en zegt dat het regelmatig dit soort lijsten verspreidt. Het is volgens de organisatie belangrijk dat alle landen op de hoogte zijn van dreigingen. Daarom wordt informatie internationaal gedeeld.

Nu IS op grote schaal terrein verliest in zowel Irak als Syrië, worden jihadisten uit Westerse landen verwacht massaal terug te keren. Een deel van de Syriëgangers is mogelijk bereid in het thuisland aanslagen te plegen.